Se olharmos para a trajetória de Vinícius com o Real Madrid, encontraremos um jogador que conquistou quase tudo o que qualquer craque do futebol poderia sonhar.

Desde a sua chegada ao clube merengue, ele se transformou gradualmente de um jovem talento em uma das maiores estrelas da equipe, antes de se tornar um jogador decisivo nos maiores jogos.

Ao longo dos seus anos com o Real Madrid, Vinícius conquistou 14 títulos, entre eles dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, três títulos do Campeonato Espanhol, o mesmo número de Mundiais de Clubes, três Supercopas da Espanha, além de um título da Copa do Rei da Espanha e dois títulos da Supercopa da Europa.

Mas o valor de Vinícius não se resume ao número de títulos, e sim ao seu impacto nessas conquistas.

Ele marcou o gol da vitória na final da Liga dos Campeões da Europa de 2022 diante do Liverpool, depois voltou a marcar na final de 2024 diante do Borussia Dortmund, e se tornou um dos rostos mais associados aos sucessos do Real Madrid nos últimos anos.

Ele também recebeu o prêmio "The Best" de melhor jogador do mundo, confirmando que já não era apenas mais uma estrela no Real Madrid, mas sim um jogador capaz de disputar o trono do futebol mundial.

Por isso, a pergunta que Vinícius deve fazer a si mesmo agora não é: "Consigo conquistar títulos com o Real Madrid?", e sim: "O que estou buscando depois de ter conquistado a maior parte do que queria aqui?"