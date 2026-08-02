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Renovar com o Real ou partir para o Arsenal: qual é a melhor decisão para o futuro de Vinícius Júnior?

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Pergunta difícil

No futebol, há um momento em que o jogador atinge o topo e, então, se vê diante de uma pergunta mais difícil do que chegar até lá: continuar no lugar onde escreveu sua glória, ou partir em busca de um novo desafio que lhe dê a chance de construir uma história diferente?

Essa é a pergunta que Vinícius Júnior enfrenta agora.

O craque brasileiro não é mais aquele jovem jogador que chegou ao Real Madrid em 2018 em busca de se afirmar; tornou-se um dos maiores nomes do mundo e um dos jogadores mais importantes da história do clube nos últimos anos, depois de contribuir para a conquista dos maiores títulos e de estar presente em momentos decisivos que forjaram a glória da equipe europeia.

Mas a chegada de Kylian Mbappé, a divergência em torno da renovação do contrato de Vinícius e a possibilidade de sua transferência para o Arsenal são todos fatores que colocaram o jogador diante de uma verdadeira encruzilhada.

Continuar no Real Madrid seria a melhor decisão, ou partir para o Arsenal poderia representar o passo de que ele precisa nesta etapa de sua carreira?

  • Vinícius: o que ainda resta para ele em Madri?

    Se olharmos para a trajetória de Vinícius com o Real Madrid, encontraremos um jogador que conquistou quase tudo o que qualquer craque do futebol poderia sonhar.

    Desde a sua chegada ao clube merengue, ele se transformou gradualmente de um jovem talento em uma das maiores estrelas da equipe, antes de se tornar um jogador decisivo nos maiores jogos.

    Ao longo dos seus anos com o Real Madrid, Vinícius conquistou 14 títulos, entre eles dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, três títulos do Campeonato Espanhol, o mesmo número de Mundiais de Clubes, três Supercopas da Espanha, além de um título da Copa do Rei da Espanha e dois títulos da Supercopa da Europa.

    Mas o valor de Vinícius não se resume ao número de títulos, e sim ao seu impacto nessas conquistas.

    Ele marcou o gol da vitória na final da Liga dos Campeões da Europa de 2022 diante do Liverpool, depois voltou a marcar na final de 2024 diante do Borussia Dortmund, e se tornou um dos rostos mais associados aos sucessos do Real Madrid nos últimos anos.

    Ele também recebeu o prêmio "The Best" de melhor jogador do mundo, confirmando que já não era apenas mais uma estrela no Real Madrid, mas sim um jogador capaz de disputar o trono do futebol mundial.

    Por isso, a pergunta que Vinícius deve fazer a si mesmo agora não é: "Consigo conquistar títulos com o Real Madrid?", e sim: "O que estou buscando depois de ter conquistado a maior parte do que queria aqui?"

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  • Mbappé fora da equação

    Era natural que o Real Madrid comemorasse a chegada de Kylian Mbappé, um dos maiores jogadores do mundo, mas a presença do craque francês impôs a Vinícius uma nova realidade dentro e fora de campo.

    Mbappé tem a tendência natural de se movimentar pelo lado esquerdo e partir dali para a profundidade, exatamente o mesmo espaço em que Vinícius encontrava maior liberdade para criar perigo.

    Consequentemente, o brasileiro deixou de ter o mesmo espaço a que estava acostumado em seus anos anteriores, e passou a ser obrigado a se adaptar à presença de outro jogador que prefere se movimentar em sua zona favorita.

    A questão não parou no aspecto tático, mas se estendeu a algumas áreas de influência dentro do time.

    As cobranças de pênalti, por exemplo, eram uma das ferramentas que davam ao craque um status especial dentro de qualquer equipe, e com a chegada de Mbappé o francês passou a ter maior presença também nesse aspecto, algo que Vinícius pode enxergar como parte de um deslocamento do centro de gravidade dentro do time.

    E aqui aparece o verdadeiro problema.

    Vinícius não ficou apenas atrás de Mbappé em campo, mas também atrás dele em volume de holofotes, em status dentro do time, na disputa pela Bola de Ouro e, ao mesmo tempo, vê que seu companheiro obteve uma situação financeira excepcional desde sua chegada.

    Para Vinícius, pode parecer que o jogador que chegou depois dele passou a ter prioridade, apesar de o brasileiro já estar presente quando o Real Madrid vivia um de seus períodos mais bem-sucedidos.

  • O salário: mais do que apenas números

    Talvez por esse motivo, a divergência em torno do novo contrato de Vinícius não possa ser vista apenas sob o aspecto financeiro.

    Se o jogador se enxerga no mesmo patamar ocupado por Mbappé, é natural que deseje que seu contrato reflita essa posição.

    Vinícius tem um argumento forte sob seu ponto de vista: ele não chegou ao Real Madrid como um astro consolidado, mas evoluiu dentro do clube, suportou as pressões e se tornou um jogador decisivo na conquista de duas Ligas dos Campeões da Europa, chegando depois ao topo do futebol mundial.

    Por isso, quando percebe que o clube está disposto a conceder a Mbappé uma condição financeira excepcional, enquanto ele não recebe o mesmo tratamento, é natural que comece a levantar questionamentos sobre seu futuro e sua posição no projeto.

    E é aqui que o Arsenal se torna mais do que apenas um destino em potencial.

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  • Arsenal: uma oportunidade para voltar como protagonista

    A transferência para o Arsenal pode dar a Vinícius o que se tornou difícil de conseguir no Real Madrid: ser a estrela número um sem um concorrente direto pelo posto.

    Em Madri, Mbappé continuará fortemente presente em cada temporada bem-sucedida, e o nome do jogador francês será parte essencial de qualquer debate sobre o melhor jogador do mundo.

    Já no Arsenal, espera-se que Vinícius seja o nome de maior peso no projeto ofensivo, o jogador em torno do qual o sistema é construído e a estrela na qual se depositam as esperanças da torcida de conquistar títulos.

    E isso pode lhe dar uma chance maior de construir o seu legado pessoal.

    Pois, se o Arsenal conseguir alcançar uma grande conquista sob o comando de Vinícius, será fácil associar o sucesso ao nome do jogador brasileiro, ao passo que no Real Madrid ele poderia se ver obrigado a disputar os holofotes com Mbappé até mesmo dentro da própria equipe.

  • Novas motivações

    Talvez esse seja o fator mais importante na decisão de Vinícius, já que o jogador conquistou praticamente tudo com o Real Madrid.

    Já no Arsenal, ele começaria do zero, mas desta vez no auge da sua maturidade futebolística.

    Ele teria diante de si o objetivo de vencer o Campeonato Inglês pela primeira vez na carreira, e tentaria liderar o Arsenal rumo ao sonho maior: conquistar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez na história do clube.

    E é aqui que Vinícius pode encontrar algo que talvez tenha perdido parcialmente em Madrid: uma nova motivação.

    No Real Madrid, cada novo título seria apenas mais um acréscimo a uma imensa lista de conquistas; já no Arsenal, cada título faria parte da construção de uma nova história.

    Ser o jogador que levou o Arsenal à sua primeira Liga dos Campeões na história, ou ser o astro que devolveu o clube ao topo do futebol inglês e depois o conduziu à glória europeia, pode representar um legado pessoal maior do que somar mais um troféu às vitrines do Real Madrid, já repletas.

  • O projeto do Arsenal: por que agora?

    O mais importante é que o Arsenal não é uma equipe em busca de um ponto de partida, pois o clube foi campeão do Campeonato Inglês, chegou à final da Liga dos Campeões da Europa e se tornou um dos times mais fortes do continente, enquanto Mikel Arteta segue conduzindo um projeto tecnicamente estável.

    Portanto, Vinícius não vai se transferir para um clube que lhe peça para começar a construir, mas sim para uma equipe que já está às portas do topo e busca a estrela capaz de lhe dar o último passo.

    Por outro lado, o Real Madrid entra em uma nova fase com José Mourinho, com mudanças no elenco e renovação do grupo, na tentativa de construir uma nova geração capaz de reconquistar os títulos.

    E é isso que pode tornar o momento da saída adequado para Vinícius; ele deixa o Real Madrid, caso decida por isso, no auge do seu nível e do seu valor, e se junta a um projeto pronto para competir, e não a uma equipe em fase de transição.

  • Qual é a melhor decisão?

    Permanecer no Real Madrid seguirá sendo a opção mais segura, mas talvez já não seja a mais empolgante.

    Em Madri, Vinícius continuará vencendo, mas viverá à sombra de uma disputa constante com Mbappé por status, holofotes e a Bola de Ouro.

    Já no Arsenal, o risco é maior, mas os ganhos potenciais também são muito maiores.

    Lá, Vinícius poderia receber um salário que reflita seu valor, o papel de principal estrela, mais espaço para brilhar e, acima de tudo, um novo desafio que reacenda suas motivações.

    Deixar o Real Madrid pode ser doloroso, e o jogador pode se arrepender caso o projeto do Arsenal fracasse, mas, em contrapartida, o sucesso por lá pode construir um legado tão valioso quanto o que ele tem em Madri.

    Por isso, se o Real Madrid não conseguir convencer Vinícius de que ele é um dos pilares de seu projeto futuro, e se o clube continuar colocando Mbappé em um patamar financeiro e de estrelato superior, partir para o Arsenal pode ser a melhor decisão para o futuro da estrela brasileira.

    Vinícius já não busca apenas mais um título, mas um novo motivo para vencer.

    E, no Arsenal, ele pode ter diante de si o sonho que ainda não realizou: ser a estrela que leva um grande clube à sua primeira Liga dos Campeões na história e gravar seu nome na história do Campeonato Inglês, em vez de permanecer em Madri como um de dois astros que disputam o trono.

    Talvez tenha chegado a hora de Vinícius deixar o lugar onde escreveu história para buscar o lugar onde poderá escrever uma nova glória somente com o seu nome.

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