Renato Gaúcho reencontra Fluminense para manter invencibilidade no Vasco

O confronto entre Fluminense e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro será marcado por um reencontro recente e carregado de contexto: Renato Gaúcho voltará a enfrentar o Tricolor poucos meses após deixar o comando da equipe.
Renato se despediu do Fluminense no dia 24 de setembro de 2025, logo depois da eliminação para o Lanús, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A decisão foi tomada ainda no vestiário e comunicada na coletiva após a partida, surpreendendo a diretoria, que preferia tratar o assunto internamente no dia seguinte.
Agora no Vasco, o treinador inicia uma nova fase e já apresenta sinais positivos. Nos primeiros compromissos sob seu comando, o time conquistou resultados relevantes, com vitória sobre o Palmeiras e empate fora de casa diante do Cruzeiro, indicando uma resposta rápida da equipe.
Após a saída de Renato, o Fluminense apostou no trabalho de Luis Zubeldía, que conseguiu elevar o nível de desempenho do time, trazendo mais consistência e um aproveitamento sólido desde que assumiu o comando técnico.
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