Renato Gaúcho reencontra Fluminense para manter invencibilidade no Vasco

Livre no mercado desde a saída do Fluminense, Renato Gaúcho admitiu posteriormente que se arrependeu da decisão de deixar o clube de forma imediata após a eliminação na Sul-Americana.

"A internet (motivou o pedido de demissão). Não que eu não esteja acostumado. Mas, pô, você faz tudo. Fizemos uma boa campanha na Copa do Mundo, estávamos na semifinal da Copa do Brasil, bem no Brasileiro. Aí no intervalo eu troquei um jogador, o Hércules, que não tinha condição de ficar em pé. Durante o segundo tempo as pessoas falaram nas rádios que eu errei e nem sabiam que ele estava passando mal no vestiário. A conta sempre cai em cima do treinador. Eu me arrependo de ter tomado aquela decisão. Todo mundo veio falar "não, repensa". Mas a decisão estava tomada. Eu até me arrependi, mas hoje em dia a internet não é mole, não", explicou Renato em entrevista à Romário TV.

O episódio citado pelo treinador aconteceu justamente no jogo decisivo contra o Lanús. Após substituir o volante Hércules no intervalo e ver a equipe sofrer o empate nos minutos finais, Renato foi alvo de críticas e chegou a ser chamado de “burro” por parte da torcida no Maracanã.

Na ocasião, o treinador já havia comunicado internamente sua decisão antes mesmo de conceder entrevista coletiva. Durante a conversa com a imprensa, ouviu um pedido do então presidente do clube, Mário Bittencourt, para que aguardasse antes de oficializar a saída.

Com o avanço das perguntas, porém, Renato se mostrou incomodado e, ao final da entrevista, confirmou publicamente que havia deixado o cargo.

O treinador assumiu o Fluminense em abril de 2025 e comandou a equipe em 42 partidas, somando 21 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Durante sua passagem, levou o clube às semifinais da Copa do Mundo de Clubes e da Copa do Brasil, além de deixar o time na oitava colocação do Brasileirão.

Na sequência, o clube acertou a contratação de Zubeldía, que segue à frente da equipe. O argentino terminou o campeonato nacional na quinta posição, garantindo vaga direta na Copa Libertadores, mas foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil.