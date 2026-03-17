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Fluminense v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Renato Gaúcho reencontra Fluminense para manter invencibilidade no Vasco

Treinador cruzmaltino revê ex-clube em clássico e busca ampliar sequência invicta após início positivo no Vasco

O confronto entre Fluminense e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro será marcado por um reencontro recente e carregado de contexto: Renato Gaúcho voltará a enfrentar o Tricolor poucos meses após deixar o comando da equipe.

Renato se despediu do Fluminense no dia 24 de setembro de 2025, logo depois da eliminação para o Lanús, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A decisão foi tomada ainda no vestiário e comunicada na coletiva após a partida, surpreendendo a diretoria, que preferia tratar o assunto internamente no dia seguinte.

Agora no Vasco, o treinador inicia uma nova fase e já apresenta sinais positivos. Nos primeiros compromissos sob seu comando, o time conquistou resultados relevantes, com vitória sobre o Palmeiras e empate fora de casa diante do Cruzeiro, indicando uma resposta rápida da equipe.

Após a saída de Renato, o Fluminense apostou no trabalho de Luis Zubeldía, que conseguiu elevar o nível de desempenho do time, trazendo mais consistência e um aproveitamento sólido desde que assumiu o comando técnico.

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    Arrependimento por saída do Flu

    Livre no mercado desde a saída do Fluminense, Renato Gaúcho admitiu posteriormente que se arrependeu da decisão de deixar o clube de forma imediata após a eliminação na Sul-Americana.

    "A internet (motivou o pedido de demissão). Não que eu não esteja acostumado. Mas, pô, você faz tudo. Fizemos uma boa campanha na Copa do Mundo, estávamos na semifinal da Copa do Brasil, bem no Brasileiro. Aí no intervalo eu troquei um jogador, o Hércules, que não tinha condição de ficar em pé. Durante o segundo tempo as pessoas falaram nas rádios que eu errei e nem sabiam que ele estava passando mal no vestiário. A conta sempre cai em cima do treinador. Eu me arrependo de ter tomado aquela decisão. Todo mundo veio falar "não, repensa". Mas a decisão estava tomada. Eu até me arrependi, mas hoje em dia a internet não é mole, não", explicou Renato em entrevista à Romário TV.

    O episódio citado pelo treinador aconteceu justamente no jogo decisivo contra o Lanús. Após substituir o volante Hércules no intervalo e ver a equipe sofrer o empate nos minutos finais, Renato foi alvo de críticas e chegou a ser chamado de “burro” por parte da torcida no Maracanã.

    Na ocasião, o treinador já havia comunicado internamente sua decisão antes mesmo de conceder entrevista coletiva. Durante a conversa com a imprensa, ouviu um pedido do então presidente do clube, Mário Bittencourt, para que aguardasse antes de oficializar a saída.

    Com o avanço das perguntas, porém, Renato se mostrou incomodado e, ao final da entrevista, confirmou publicamente que havia deixado o cargo.

    O treinador assumiu o Fluminense em abril de 2025 e comandou a equipe em 42 partidas, somando 21 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Durante sua passagem, levou o clube às semifinais da Copa do Mundo de Clubes e da Copa do Brasil, além de deixar o time na oitava colocação do Brasileirão.

    Na sequência, o clube acertou a contratação de Zubeldía, que segue à frente da equipe. O argentino terminou o campeonato nacional na quinta posição, garantindo vaga direta na Copa Libertadores, mas foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil.

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  • Vasco Da Gama v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Chegada ao Vasco

    Quase duas décadas depois de sua última passagem por São Januário, Renato Gaúcho retornou ao Vasco com contrato válido até o fim de 2026.

    O treinador iniciou sua terceira passagem pelo clube, após comandar a equipe entre 2005 e 2007 e novamente em 2008.

    Inicialmente, Renato recusou as primeiras investidas do Vasco por conta de divergências salariais. No entanto, a diretoria cruzmaltina aumentou a proposta e conseguiu chegar a um acordo com o técnico de 63 anos.

    A decisão de Pedrinho em apostar no treinador foi influenciada por avaliações internas de que Renato seria o nome ideal para reorganizar o ambiente do clube, que atravessava um momento de instabilidade.

    Desde sua chegada, o impacto foi imediato. O treinador buscou dar mais equilíbrio defensivo à equipe e promoveu ajustes na estrutura tática do time.

    Antes de sua estreia, o Vasco ocupava a última colocação do Brasileirão, com apenas um ponto somado em quatro jogos.

    Com os resultados recentes, vitória sobre o Palmeiras e empate contra o Cruzeiro, o time chegou aos cinco pontos, deixou a lanterna e subiu para a 15ª posição na tabela.

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    O que vem a seguir?

    O desempenho inicial reforça a expectativa de um novo momento para o Vasco sob o comando de Renato Gaúcho, dando uma injeção extra de confiança à equipe para a manutenção da sequência de bons resultados.

    Neste cenário, o reencontro entre Fluminense e Renato Gaúcho acontece nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão.

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