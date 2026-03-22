Aconteceu de tudo no clássico de Madri: o Real de Arbeloa venceu uma partida com cinco gols e uma expulsão. O jogo terminou em 3 a 2 para os Merengues, que responderam à vitória do Barcelona à tarde (1 a 0 sobre o Rayo Vallecano) e voltaram a ficar a quatro pontos do líder. A equipe do Cholo Simeone permanece na quarta posição; os Colchoneros saem do Bernabéu cabisbaixos e caem para a quarta colocação, não conseguindo ultrapassar o Villarreal, que havia vencido a Real Sociedad na partida antecipada de sexta-feira.
Real Madrid x Atlético de Madrid 3 x 2: dois gols de Vinícius, gol e expulsão de Valverde
REAL MADRID X ATLÉTICO DE MADRID, O RELATO
Quem abriu o placar no Real x Atlético foi um ex-jogador da Série A: pouco depois dos 30 minutos, Ademola Lookman passou por Lunin (Courtois estava fora por lesão) e colocou a equipe de Simeone na frente. Os Blancos viraram o jogo no segundo tempo com gols de Vinicius Júnior, em cobrança de pênalti, e de Valverde, que, após o hat-trick na Champions contra o Manchester City e o gol contra o Elche, chega a cinco gols nos últimos quatro jogos. Nahuel Molina – outro ex-jogador da Série A, que atuou pela Udinese de 2020 a 2022 – reequilibra o placar com um belo gol a meia hora do fim, mas, alguns minutos depois, Vinicius Júnior marca o segundo e fecha o placar em 3 a 2. Últimos minutos de sofrimento para o Real Madrid, que jogou os últimos quinze minutos com dez jogadores devido à expulsão de Valverde.