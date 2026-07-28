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Real Madrid não descarta outro empréstimo de Endrick em meio a ligações com Michael Olise
Mourinho avalia opções ofensivas na pré-temporada
O Real Madrid busca abrir espaço no setor ofensivo para acomodar novas chegadas de peso antes da próxima temporada. Segundo a ESPN, Mourinho planeja observar de perto Endrick e Garcia durante a pré-temporada antes de decidir qual jovem atacante poderá sair por empréstimo.
O gigante espanhol voltou suas atenções para o ponta do Bayern de Munique Olise após suas atuações de destaque pela França na Copa do Mundo. As avaliações diárias da comissão técnica de Mourinho nos treinamentos e amistosos serão cruciais para definir o elenco para a nova temporada.
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Endrick está determinado a ficar e lutar
Endrick está programado para se reapresentar em 28 de julho, após um período de férias depois que o Brasil foi eliminado pela Noruega em 5 de julho. Apesar de um empréstimo anterior bem-sucedido ao Lyon, a comissão técnica do Madrid acredita que o adolescente não tem vaga garantida entre os titulares e precisa brigar por minutos saindo do banco.
No entanto, os representantes do brasileiro se recusam a cogitar uma nova saída por empréstimo, mesmo que seu tempo de jogo siga limitado. Embora sua mudança temporária para a França tenha sido planejada para garantir minutos visando a Copa do Mundo, o estafe de Endrick insiste que seu único foco agora é permanecer no Santiago Bernabéu para conquistar seu espaço.
Competição de pré-temporada e reforços do elenco
Endrick havia perdido espaço no elenco após sofrer uma lesão antes do Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. O jovem atacante Garcia aproveitou a oportunidade sob o comando do ex-treinador Xabi Alonso, marcando quatro gols durante o torneio para se firmar como uma alternativa importante no ataque.
Após uma temporada sem títulos, o Real Madrid passou por mudanças estruturais significativas, substituindo Alonso por Mourinho e contratando Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konate. O atual setor ofensivo conta com Vinicius Junior, Kylian Mbappe, o lesionado Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick e García.
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Saídas são esperadas com a aproximação da nova temporada
O Madrid está priorizando novas saídas de jogadores antes de concluir qualquer movimento adicional no mercado de transferências. A expectativa é que Mastantuono saia por empréstimo, com vários clubes interessados fazendo consultas pelo atacante argentino.
Enquanto isso, o Real Madrid está aberto a vender o meio-campista Eduardo Camavinga em definitivo para abrir espaço e recursos. À medida que os jogadores retornam gradualmente de seus compromissos internacionais após a Copa do Mundo, a comissão técnica de Mourinho tomará suas decisões finais sobre a estrutura do elenco.
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