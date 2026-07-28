Real Madrid não descarta outro empréstimo de Endrick em meio a ligações com Michael Olise

Endrick está programado para se reapresentar em 28 de julho, após um período de férias depois que o Brasil foi eliminado pela Noruega em 5 de julho. Apesar de um empréstimo anterior bem-sucedido ao Lyon, a comissão técnica do Madrid acredita que o adolescente não tem vaga garantida entre os titulares e precisa brigar por minutos saindo do banco.

No entanto, os representantes do brasileiro se recusam a cogitar uma nova saída por empréstimo, mesmo que seu tempo de jogo siga limitado. Embora sua mudança temporária para a França tenha sido planejada para garantir minutos visando a Copa do Mundo, o estafe de Endrick insiste que seu único foco agora é permanecer no Santiago Bernabéu para conquistar seu espaço.