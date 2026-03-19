Raphinha e Vini Jr. decisivos na Champions League: os brasileiros vencedores e perdedores das oitavas de final

A Champions League segue como o torneio mais prestigiado do futebol mundial, aquele que todo jogador sonha disputar, e conquistar, ao menos uma vez na carreira.

Na atual edição, emoção é o que não falta. Confrontos de altíssimo nível têm marcado praticamente todas as eliminatórias, elevando o sarrafo técnico e entregando jogos memoráveis ao torcedor.

Especialmente nesta fase de oitavas de final, o que se viu foi um verdadeiro festival de gols, com partidas abertas e atuações individuais decisivas, muitas delas protagonizadas por brasileiros, que voltaram a brilhar no maior palco do futebol europeu.

Mas, afinal, quem saiu por cima e quem deixou a competição em baixa?

A GOAL mostra abaixo os brasileiros vencedores e perdedores das oitavas de final da Champions League 2025/26.