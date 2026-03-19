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Luis Felipe Gonçalves

Raphinha e Vini Jr. decisivos na Champions League: os brasileiros vencedores e perdedores das oitavas de final

Torneio contou com muita emoção nesta etapa da competição e já aumenta a ansiedade dos fãs de futebol pelos duelos das quartas de final

A Champions League segue como o torneio mais prestigiado do futebol mundial, aquele que todo jogador sonha disputar, e conquistar, ao menos uma vez na carreira.

Na atual edição, emoção é o que não falta. Confrontos de altíssimo nível têm marcado praticamente todas as eliminatórias, elevando o sarrafo técnico e entregando jogos memoráveis ao torcedor.

Especialmente nesta fase de oitavas de final, o que se viu foi um verdadeiro festival de gols, com partidas abertas e atuações individuais decisivas, muitas delas protagonizadas por brasileiros, que voltaram a brilhar no maior palco do futebol europeu.

Mas, afinal, quem saiu por cima e quem deixou a competição em baixa?

A GOAL mostra abaixo os brasileiros vencedores e perdedores das oitavas de final da Champions League 2025/26.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    VENCEDOR: Vinicius Jr.

    Enfrentar o Manchester City de Pep Guardiola é, para qualquer equipe, um dos cenários mais desafiadores possíveis. A força coletiva e o poder ofensivo, liderado por Erling Haaland, tornam o time inglês uma ameaça constante em qualquer eliminatória.

    Mas, quando se trata de Real Madrid, e principalmente de Vinicius Jr., o cenário muda completamente.

    O brasileiro protagonizou dois jogos de altíssimo nível contra os ingleses, sendo novamente decisivo em momentos-chave. Mesmo com um pênalti desperdiçado na ida, que acabou não fazendo falta diante da vitória por 3 a 0, Vini Jr. se redimiu com autoridade na volta.

    Com dois gols na vitória por 2 a 1, o camisa 7 comandou a classificação merengue e esfriou qualquer tentativa de reação do City.

    Cada vez mais confiante sob o comando de Álvaro Arbeloa, Vinicius mostra evolução constante e reforça seu status como uma das principais estrelas do futebol mundial.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Raphinha

    Se o Real Madrid contou com o brilho de Vinicius Jr., o Barcelona teve em Raphinha o seu grande nome nas oitavas.

    O brasileiro segue sendo peça-chave no esquema Blaugrana, aparecendo nos momentos decisivos e assumindo protagonismo independentemente do adversário.

    Contra o Newcastle, após uma atuação coletiva abaixo na ida, o atacante foi dominante no jogo de volta, no Camp Nou.

    Participando diretamente da goleada e sendo decisivo em praticamente todos os momentos ofensivos da equipe, Raphinha liderou a classificação com autoridade.

    Mesmo dividindo os holofotes com Lamine Yamal, o brasileiro se consolida como um dos pilares do time de Hansi Flick.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    PERDEDORES: Brasileiros do Chelsea

    O Chelsea, que conta com nomes brasileiros como Andrey Santos, Estêvão e João Pedro, teve uma das eliminações mais decepcionantes desta fase.

    Diante do PSG, a equipe inglesa acumulou duas derrotas e pouco conseguiu produzir nos dois jogos.

    João Pedro, mesmo vivendo bom momento na temporada, foi completamente neutralizado pela defesa adversária e não conseguiu influenciar o jogo.

    Andrey Santos teve participação limitada e, mesmo entrando na volta, não conseguiu mudar o cenário, sendo, inclusive, alvo de críticas pelo desempenho.

    Já Estêvão ficou fora das duas partidas por questões físicas. Sua ausência levanta a dúvida sobre o impacto que poderia ter tido, mas, ao mesmo tempo, o isenta de responsabilidade direta pela eliminação.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Richarlison

    Richarlison segue enfrentando um momento complicado com a camisa do Tottenham. Em meio a uma temporada irregular da equipe, a Champions League surgia como grande oportunidade para o atacante retomar protagonismo.

    Mas o cenário foi completamente diferente.

    Apesar de contribuir com uma assistência no jogo de ida contra o Atlético de Madrid, o brasileiro pouco pôde fazer diante da goleada sofrida por 5 a 2, com quatro gols sofridos ainda no início da partida.

    Na volta, sequer teve a chance de atuar, ficando fora das principais ações do confronto.

    O resultado reforça o momento instável do atacante, que vê suas chances na seleção brasileira dependerem de uma reação rápida.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Alisson

    Referência no Liverpool e nome incontestável da seleção brasileira, Alisson mais uma vez mostrou por que é considerado um dos melhores goleiros do mundo.

    No confronto contra o Galatasaray, mesmo na derrota por 1 a 0 na ida, o brasileiro teve atuação segura e evitou um prejuízo maior para sua equipe.

    Na volta, com a vitória por 4 a 0, o Liverpool garantiu a classificação sem sustos, muito também pela confiança transmitida por seu goleiro.

    Alisson segue sendo peça fundamental para qualquer ambição dos Reds na competição.


  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    VENCEDORES: Os “Gabriéis” do Arsenal

    O Arsenal chega forte como candidato ao título, e muito disso passa pelo desempenho de seu trio brasileiro: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães.

    Gabriel Jesus teve participação mais discreta na eliminatória, entrando no decorrer da partida de ida e não sendo utilizado na volta. Ainda assim, sua experiência segue sendo um trunfo importante para o elenco.

    Gabriel Martinelli apareceu bem na ida, sendo uma das principais válvulas de escape ofensivas da equipe. Na volta, mesmo começando no banco, contribuiu com minutos importantes para a classificação.

    Já Gabriel Magalhães foi, mais uma vez, o grande destaque. Seguro, dominante e decisivo, o zagueiro liderou o sistema defensivo nos dois jogos contra o Bayer Leverkusen, especialmente na vitória por 2 a 0 na volta.

    Hoje consolidado entre os melhores zagueiros do mundo, Gabriel Magalhães é peça central na grande temporada dos Gunners, que seguem sonhando alto na Champions League.