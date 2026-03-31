Por que Raphinha não é titular da seleção brasileira no amistoso contra a Croácia?

Na noite desta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Croácia pelo segundo amistoso dessa data FIFA de março. O jogo será o último teste da seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Após ser derrotado para a França, Carlo Ancelotti teve que lidar com a ausência de alguns jogadores. Entre os mais importantes, Raphinha não está disponível para enfrentar a seleção croata.

Com isso, o treinador deve promover algumas mudanças na equipe para encarar o algoz da seleção a Copa do Mundo de 2022.