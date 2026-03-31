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Gabriel Marin

Por que Raphinha não é titular da seleção brasileira no amistoso contra a Croácia?

Raphinha
Brasil x Croácia
Brasil
Croácia
Amistosos

Com uma série de lesões, Carlo Ancelotti promove mudanças significativas na seleção brasileira para o amistoso desta terça-feira (31)

Na noite desta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Croácia pelo segundo amistoso dessa data FIFA de março. O jogo será o último teste da seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

Após ser derrotado para a França, Carlo Ancelotti teve que lidar com a ausência de alguns jogadores. Entre os mais importantes, Raphinha não está disponível para enfrentar a seleção croata.

Com isso, o treinador deve promover algumas mudanças na equipe para encarar o algoz da seleção a Copa do Mundo de 2022.

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    Desconforto explica ausência de Raphinha

    A ausência de Raphinha entre os titulares da seleção brasileira no amistoso contra a Croácia não se deve a uma simples opção técnica. O atacante foi um dos jogadores recentemente cortados da lista de convocados por Carlo Ancelotti, graças a um desconforto muscular na coxa direita, durante a derrota para a França, na última quinta-feira (26).

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    Além dele, Wesley também fica de fora. O lateral-direito teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, reforçando o cenário de desfalques que obrigou o treinador italiano a reformular a equipe.

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    Lista de desfalques pesa na montagem do time

    Raphinha não é o único problema enfrentado por Ancelotti. A seleção brasileira chega para o amistoso com baixas importantes em praticamente todos os setores do campo.

    No sistema defensivo e no gol, o técnico não poderá contar com Alisson, Gabriel Magalhães e Alex Sandro, todos lesionados e já cortados anteriormente. As ausências impactam diretamente a estrutura da equipe e exigem mudanças na linha de defesa.

    No ataque, a situação também preocupa. Rodrygo, peça-chave do time, ficou de fora desta data FIFA e também perderá a Copa do Mundo, após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco.

    Outro nome relevante ausente nos amistosos de março é Bruno Guimarães. O meio-campista não foi convocado após sofrer uma lesão muscular grave em fevereiro. Apesar disso, ele apresenta evolução no tratamento e não deve ser problema para o mundial.

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    Novidades entre os titulares

    Diante de tantos desfalques, Carlo Ancelotti precisou redesenhar completamente a equipe titular. Sendo assim, o Brasil terá novidades importantes contra a Croácia.

    Nomes como Bento, Ibañez, Marquinhos, Danilo (Botafogo), Luiz Henrique e João Pedro ganham espaço entre os titulares, evidenciando uma reformulação significativa na equipe.

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    Brasil escalado

    A seleção brasileira está escalada com a seguinte formação: Bento; Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinicius Jr.