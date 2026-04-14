Rafael sai em defesa de Roger Machado e vê caminho para evolução no São Paulo: "É fácil trabalhar com ele"

Em meio ao aumento da pressão da torcida sobre o trabalho de Roger Machado no São Paulo, o goleiro Rafael saiu em defesa do treinador e revelou bastidores da convivência diária com a comissão técnica. Em entrevista exclusiva à ESPN, o camisa 23 fez elogios ao comandante e destacou a facilidade de entendimento entre elenco e treinador.

Segundo o arqueiro, o ambiente de trabalho tem sido positivo desde a chegada do técnico, com comunicação direta e abertura para diálogo no dia a dia.

"É muito tranquilo e fácil trabalhar com ele (Roger Machado). Ele entende toda a linguagem do jogador, foi um dos bons, ganhou muitos títulos. Ter essa dinâmica com ele no trabalho. Ele é direto, aberto a conversas, os trabalhos são muito bons. A gente tem pouco tempo de trabalho e muito pouco tempo de treinamento. Mas, assimilamos muita coisa".