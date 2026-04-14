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Sao Paulo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Rafael sai em defesa de Roger Machado e vê caminho para evolução no São Paulo: "É fácil trabalhar com ele"

Rafael
São Paulo
R. Machado

Goleiro do Tricolor destaca ambiente interno, elogia metodologia do treinador e projeta crescimento da equipe antes da estreia em casa na Sul-Americana

Em meio ao aumento da pressão da torcida sobre o trabalho de Roger Machado no São Paulo, o goleiro Rafael saiu em defesa do treinador e revelou bastidores da convivência diária com a comissão técnica. Em entrevista exclusiva à ESPN, o camisa 23 fez elogios ao comandante e destacou a facilidade de entendimento entre elenco e treinador.

Segundo o arqueiro, o ambiente de trabalho tem sido positivo desde a chegada do técnico, com comunicação direta e abertura para diálogo no dia a dia.

"É muito tranquilo e fácil trabalhar com ele (Roger Machado). Ele entende toda a linguagem do jogador, foi um dos bons, ganhou muitos títulos. Ter essa dinâmica com ele no trabalho. Ele é direto, aberto a conversas, os trabalhos são muito bons. A gente tem pouco tempo de trabalho e muito pouco tempo de treinamento. Mas, assimilamos muita coisa".

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    Evolução gradual e expectativa de crescimento no elenco

    O goleiro também projetou que o time ainda está em processo de evolução sob o comando do treinador, especialmente por conta da rotina intensa de jogos e do pouco tempo para treinos. Ainda assim, ele acredita em uma melhora consistente ao longo da temporada.

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    "Vamos ter mais tempo com a Copa do Mundo para crescer. Estão todos contentes com o trabalho. Veio com muita energia, é alguém que somou muito. Queremos cada vez mais absorver o que ele nos passa para termos tranquilidades para aplicar o trabalho".

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    Pressão no São Paulo e foco no trabalho diário

    Rafael também comentou sobre o ambiente de pressão natural dentro do clube, reforçando que a cobrança por resultados é constante, mas que o grupo tenta manter o foco interno.

    "Desde que estou aqui tem pressão por resultados. É um time grande com exigência grande por resultados e títulos. A pressão é em todo clube. Por mais que exista essa pressão, que sempre vai existir, mas sempre me senti blindado pela diretoria, comissão técnica, por que precisamos estar focados no campo, no treinamento. É com os resultados que vamos buscar tranquilidade para o trabalho".

    O goleiro ainda reforçou a importância de reduzir influências externas para manter o desempenho: "É trabalhar, focar no que precisamos fazer e cada vez menos escutar a parte de fora. Senão você se distrai e não foca no que é preciso".

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    Partida pela Sul-Americana e marca especial para Rafael

    O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o O’Higgins, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

    O duelo será ainda mais marcante para Rafael, que completará 200 jogos pelo clube em uma noite de competição continental no MorumBIS. O goleiro destacou a importância do momento e a atmosfera especial das noites de Copa.

    "Com certeza, a energia é diferente (no MorumBIS), desde a nossa chegada ao entrar em campo. São noites especiais. Não só para nós, mas para o torcedor. Me sinto privilegiado em fazer meu jogo 200 em um jogo de Copa. A Sul-Americana tem jogos difíceis, só um dos quatro (no grupo) avança diretamente, um jogo em casa se torna ainda mais importante, vamos buscar isso".

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    Longevidade, referências e ambição por títulos

    Intocável na meta tricolor, algo que remete a grandes nomes da história do clube, Rafael falou sobre sua responsabilidade ao vestir a camisa do São Paulo e destacou o peso das referências históricas.

    "É mostrar o melhor Rafael que posso ser dentro de campo. A responsabilidade é realmente muito grande no São Paulo. Ceni, Zetti, eles não foram simplesmente goleiros. Ganharam Copas do Mundo, Mundiais, são referências que é intangível o que eles fizeram".

    Por fim, o goleiro reforçou que sua principal meta no clube vai além de marcas individuais: "Os meus focos são os títulos. Isso vai fazer com que eu marque meu nome no clube. Vai trazer identificação com o torcedor. Mas, para mim, cada jogo que eu somar vai ser uma dádiva".

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