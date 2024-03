Quem vai ser o novo técnico do Manchester United após Erik ten Hag? Graham Potter, Roberto De Zerbi e os principais candidatos

O treinador holandês está com tempo contado em Old Trafford depois da humilhação no derby de Manchester, mas quem deve substituí-lo?

Erik ten Hag tentou de tudo para mudar o rumo das coisas no Manchester United, mas após quase duas temporadas, seu time parece estar em um estado ainda pior do que quando ele assumiu. Uma excelente primeira campanha, que resultou em títulos e um terceiro lugar na Premier League, foi seguida por uma segunda temporada angustiante. O United caiu logo na primeira fase da Champions League e praticamente abandonou a luta para terminar entre os quatro primeiros, encontrando-se agora em sexto lugar. Apesar de ter recebido autorização para gastar £464 milhões de libras em transferências, ten Hag ainda não conseguiu montar uma equipe que se equipare aos jogadores do Manchester City, Liverpool e Arsenal. Além disso, ele não conseguiu implementar um estilo de jogo cativante para os torcedores, como evidenciado por suas táticas excessivamente defensivas no clássico de Manchester. Enquanto isso, Sir Jim Ratcliffe e sua equipe assumiram o controle das operações de futebol do clube e têm como objetivo conquistar o título da Premier League dentro de três anos. Com base nas evidências atuais, parece que ten Hag não está apto a alcançar esse feito e é cada vez mais provável que não permaneça para a próxima temporada. Mais artigos abaixo Mas quem o United deveria escolher como seu sucessor? A GOAL avaliou todos os potenciais candidatos para assumir o comando de Old Trafford caso ten Hag não sobreviva ao verão europeu.