Desde sempre, o Atalanta é um dos clubes italianos que melhor trabalha com os jovens. O clube os forma internamente, valoriza-os e, se necessário, os mantém longe dos holofotes para que amadureçam sem pressões nem responsabilidades excessivas; e, quando chega o momento certo, os lança no futebol de alto nível. E acerta sempre em cheio. Jovens formados no clube, mas também aqueles recrutados de outras equipes, aproveitando as oportunidades que o mercado oferece: entre elas, no verão, houve a contratação de Sergej Levak a título gratuito.
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Quem é Sergej Levak, o jovem Milinkovic-Savić da Atalanta com estatísticas dignas de um craque
A INTUIÇÃO DE LEVAK E OS NÚMEROS DE UM JOGADOR DE PONTA NA SÉRIE C
O Atalanta venceu a disputa internacional para trazer para o time o meio-campista croata nascido em 2006, que ficou sem clube após o término do contrato com a Roma; os nerazzurri o incorporaram ao time reserva com o objetivo de fazê-lo jogar regularmente na Série C pelo Sub-23 e hoje ele se tornou um pilar da equipe de Salvatore Bocchetti, tendo até sido convocado por Palladino para a partida contra a Udinese. Depois de Dominic Vavassori — atacante, 8 gols, outro talento a ser acompanhado —, Levak é o jogador que mais marcou no campeonato, com 7 gols (nenhum meio-campista marcou tanto quanto ele no grupo C).
O PEQUENO MILINKOVIC
Levak é um meio-campista central no esquema 3-4-2-1 da Atalanta Sub-23; é destro e tem 1,95 m de altura. Quando necessário, pode recuar alguns metros para atuar como volante ou ser escalado em uma posição mais avançada no meio-campo ofensivo. Tem características semelhantes às do ex-jogador da Lazio Milinkovic Savic: é um jogador bom nos desarmes e com excelente timing nas inserções; em Roma era considerado uma das maiores promessas das categorias de base, mas não se chegou a um acordo financeiro para a renovação do contrato.