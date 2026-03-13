Quem é Sergej Levak, o jovem Milinkovic-Savić da Atalanta com estatísticas dignas de um craque

O Atalanta venceu a disputa internacional para trazer para o time o meio-campista croata nascido em 2006, que ficou sem clube após o término do contrato com a Roma; os nerazzurri o incorporaram ao time reserva com o objetivo de fazê-lo jogar regularmente na Série C pelo Sub-23 e hoje ele se tornou um pilar da equipe de Salvatore Bocchetti, tendo até sido convocado por Palladino para a partida contra a Udinese. Depois de Dominic Vavassori — atacante, 8 gols, outro talento a ser acompanhado —, Levak é o jogador que mais marcou no campeonato, com 7 gols (nenhum meio-campista marcou tanto quanto ele no grupo C).