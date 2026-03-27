Quem é Lautaro Di Lollo, o novo talento do Boca Juniors que pode chegar à Europa

Seu contrato com o Boca Juniors vence em junho de 2029; atualmente, seu valor de mercado é de cerca de 8 a 10 milhões de euros, e ele é representado pela agência Squadra Management Deportivo, uma empresa argentina de representação que não tem nenhum jogador na Série A entre seus clientes. Di Lollo, por sua vez, graças às origens de sua família, possui também passaporte italiano, o que poderia facilitar sua transferência caso haja tentativas concretas por parte de clubes do nosso campeonato. Pela Argentina, ele jogou apenas nas categorias de base, chegando até a seleção sub-20 (também disputou a última Copa do Mundo da categoria com Mascherano como técnico), sendo potencialmente convocável também pela seleção de Rino Gattuso.