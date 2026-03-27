Na Argentina, há um jogador que já foi observado várias vezes pelos principais clubes europeus. Alguns clubes ingleses e espanhóis enviaram olheiros para acompanhá-lo ao vivo durante as partidas do Boca Juniors: ele se posiciona ali, no centro da defesa, e não deixa ninguém passar. O nome a ser destacado é o de Lautaro Di Lollo, nascido em 2004 em Buenos Aires, e é mais um talento do futebol argentino pronto para chegar à Europa. Normalmente, quem chama a atenção são meias-ofensivas, atacantes e meio-campistas de qualidade; desta vez, os holofotes estão voltados para ele.
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Quem é Lautaro Di Lollo, o novo talento do Boca Juniors que pode chegar à Europa
INTUIÇÃO DE GAGO
Promovido para o time principal pelo ex-técnico do Boca, Fernando Gago, hoje é titular indiscutível na equipe de Claudio Ubeda — técnico de 56 anos com vasta experiência na Argentina, onde trabalhou principalmente com o Racing —; é um zagueiro central físico, habilidoso nos desarmes e nas cabeçadas. Jogador com personalidade e liderança, é destro, mas pode jogar tanto no centro quanto na esquerda; quando sobe para a área adversária em cobranças de escanteio, é sempre perigoso: marcou três gols no ano passado e já fez um neste ano em pouco mais de dez partidas.
PASSAPORTE ITALIANO
Seu contrato com o Boca Juniors vence em junho de 2029; atualmente, seu valor de mercado é de cerca de 8 a 10 milhões de euros, e ele é representado pela agência Squadra Management Deportivo, uma empresa argentina de representação que não tem nenhum jogador na Série A entre seus clientes. Di Lollo, por sua vez, graças às origens de sua família, possui também passaporte italiano, o que poderia facilitar sua transferência caso haja tentativas concretas por parte de clubes do nosso campeonato. Pela Argentina, ele jogou apenas nas categorias de base, chegando até a seleção sub-20 (também disputou a última Copa do Mundo da categoria com Mascherano como técnico), sendo potencialmente convocável também pela seleção de Rino Gattuso.