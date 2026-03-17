cm subiabre inter
Emanuele Tramacere

Quem é Ian Subiabre, a nova estrela do River que está na mira do Inter

O jovem talento argentino está na mira do Inter e não só: ele quer jogar na Europa

A fábrica de talentos do River Plate não dá sinais de parar e, depois de nomes muito comentados como Franco Mstantuono, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Claudio Echeverri (apenas para citar alguns dos mais recentes), surge um novo nome que está se destacando como o próximo craque que chamou a atenção dos grandes clubes da Europa. 

Trata-se de Ian Subiabre, ponta ou segundo atacante nascido em 2007 que, segundo a imprensa argentina, entrou na lista de alvos de transferência da Inter para o próximo verão.

  • UMA FAMÍLIA DE ATLETAS

    Ian Martin Subiabre nasceu em Comodoro Rivadavia (sim, o nome da cidade lembra o ex-jogador do Inter Exequiel Palacios, que atuava pelo Independiente Rivadavia na época da contratação) na região da Patagônia, bem longe de Buenos Aires, em 1º de janeiro de 2007. 

    Ele vem de uma família de esportistas: seu avô materno e seu tio jogavam futebol nos campeonatos da região, enquanto seu avô paterno era um pugilista amador que venceu 18 das 19 lutas disputadas. Seu pai, Martin, por fim, quando os campeonatos argentinos ainda não haviam sido unificados em uma única grande divisão, fez um teste no River Plate e conquistou a promoção para a segunda divisão com o CAI, time no qual seu filho Ian também começou a jogar.

  • NA MIRAS DO RIVER DESDE OS 5 ANOS E OS TESTES NA ESPANHA

    Foi justamente aquele teste do pai que permitiu a Ian Subiabre entrar na órbita do River Plate, já que, desde os 5 anos de idade, ele começou a jogar futebol, chamando a atenção de muitos clubes das grandes cidades. 

    A família não tinha condições financeiras para uma mudança para Buenos Aires e, por isso, a transferência se transformou em pequenos estágios, a cada três meses, com viagens de ônibus que duravam até 24 horas. 

    Nesses anos, ele fez vários testes também na Europa, com o Villarreal e o Levante, que, no entanto, decidiram não apostar nele.

  • ARGENTINO-CHILENO ENTRE MESSI E ALEXIS SANCHEZ

    Subiabre tem origens e passaporte tanto argentinos quanto chilenos, e estreou na seleção justamente nas categorias de base do Chile, passando depois a vestir a camisa da Albiceleste graças à convocação de Pablo Aimar, um de seus maiores admiradores. 

    Ponta ofensiva ou segundo atacante, por suas características técnicas e embora seu ídolo seja Lionel Messi, ele lembra o ex-atacante da Inter, o chileno Alexis Sánchez. Assim como o Nino Maravilla dos primeiros anos, seu ponto forte está no drible em espaços apertados e na grande explosão, mas ele pode e deve melhorar na finalização. 

  • JÁ É TITULAR

    Subiabre estreou-se ainda muito jovem pelo River Plate na temporada 2023/2024, tanto no campeonato quanto na Copa Libertadores. Ele começou na temporada passada a conquistar um bom espaço sob o comando de Gallardo, mas foi nesta temporada que se consolidou como titular dos Millonarios. Depois de um início como reserva, desde que se tornou titular com Eduardo Codet no comando, ele marcou 1 gol e deu 2 assistências em 3 partidas, partindo pela esquerda e chegando à linha de fundo com o pé esquerdo, sem jogar com o pé oposto.

  • O INTER E A CONCORRÊNCIA DE MEIA EUROPA

    Representado pela agência de Claudio Caniggia, jogador que por muito tempo admiramos na Série A italiana vestindo as camisas do Verona, da Atalanta e da Roma, ele já está há algum tempo na mira de vários grandes clubes europeus. De acordo com a imprensa italiana, de vista do próximo verão, além do Inter, que está muito interessado no jogador, também estão o Chelsea, o Arsenal, o Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid e até mesmo a Juventus.

0