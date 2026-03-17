A permanência do Vicenza na Série C durou quatro anos, e quem o levou de volta à Série B foi Fabio Gallo — técnico que já havia levado o Entella à promoção —, ao final de uma campanha dominante que culminou com a festa de promoção quando ainda faltam seis rodadas para o fim do campeonato. O triunfo dos biancorossi se deve também — e sobretudo — aos gols de David Stückler, atacante nascido em 2004 e verdadeira surpresa do Vicenza, mas não só, pois com 11 gols no campeonato ele ocupa o primeiro lugar na artilharia do grupo A da Série C.
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Quem é David Stuckler, o artilheiro da Série C que levou o Vicenza à Série B
FUNÇÃO, CARACTERÍSTICAS E ESTATÍSTICAS NO VICENZA
Chegado no verão por empréstimo sem opção de compra da Cremonese, Stückler é um centroavante físico que vive para marcar gols. Após uma boa temporada na Giana Erminio, ele se juntou ao projeto do Vicenza no verão e, logo na primeira partida do campeonato TAC, a bola já estava no fundo da rede: gol na estreia na Série C com a nova camisa contra o Lumezzane, bem debaixo da arquibancada biancorossa. Um sinal do destino. Nunca foi titular fixo na equipe de Gallo; os 11 gols foram marcados em 30 partidas, das quais 18 como titular. Filho de mãe austríaca e pai iraniano, no passado conquistou o título de artilheiro do campeonato Primavera com a Cremonese.
UMA VISÃO DO FUTURO
O Vicenza gostaria de mantê-lo também na próxima temporada, mas no verão será preciso sentar para conversar com os grigiorossi, que acreditam muito nesse talento descoberto em 2022 na Dinamarca, no Boldklub. Seu futuro também dependerá do da Cremonese, pois, caso ela seja rebaixada para a Série B, o clube poderia decidir mantê-lo após emprestá-lo por algumas temporadas na Série C. Nesta temporada, ele foi um dos melhores jogadores do Grupo A: frequentemente acompanhado por clubes italianos e estrangeiros que enviam olheiros ao Menti para observá-lo de perto; entre os clubes que o acompanharam está também o Inter.