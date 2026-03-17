Quem é David Stuckler, o artilheiro da Série C que levou o Vicenza à Série B

Chegado no verão por empréstimo sem opção de compra da Cremonese, Stückler é um centroavante físico que vive para marcar gols. Após uma boa temporada na Giana Erminio, ele se juntou ao projeto do Vicenza no verão e, logo na primeira partida do campeonato TAC, a bola já estava no fundo da rede: gol na estreia na Série C com a nova camisa contra o Lumezzane, bem debaixo da arquibancada biancorossa. Um sinal do destino. Nunca foi titular fixo na equipe de Gallo; os 11 gols foram marcados em 30 partidas, das quais 18 como titular. Filho de mãe austríaca e pai iraniano, no passado conquistou o título de artilheiro do campeonato Primavera com a Cremonese.