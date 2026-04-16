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Oliver Maywurm

Traduzido por

"Que simplesmente vá embora": Max Eberl, diretor do Bayern, não compreende a raiva do Real Madrid

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
E. Camavinga

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, não compreende as veementes reclamações do Real Madrid sobre a expulsão de Eduardo Camavinga.

O árbitro Slavko Vincic expulsou Camavinga com cartão amarelo-vermelho aos 86 minutos da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira, quando o placar estava em 3 a 2 para o Real. Parecia que o esloveno inicialmente nem havia percebido que Camavinga já havia recebido um cartão, e que, na verdade, ele pretendia apenas mostrar um cartão amarelo ao meio-campista do Real. Quando percebeu, frações de segundo depois, que Camavinga já tinha recebido um cartão amarelo, Vincic não teve outra escolha a não ser mostrar o cartão amarelo-vermelho.

“Se ele não estava ciente disso (de que Camavinga já tinha recebido um cartão amarelo, nota do editor), então foi um cartão amarelo puro, porque era isso que ele pretendia dar”, enfatizou Eberl após o apito final à DAZN. “Se ele não tivesse dado o cartão porque pensou que o jogador já tinha recebido um amarelo... Mas, dessa forma: cartão amarelo puro.”


  • Depois que Vincic marcou uma falta de Camavinga contra Harry Kane no campo do Bayern, o francês ficou com a bola para impedir que o FCB cobrasse rapidamente a falta. Vincic considerou isso uma infração passível de cartão amarelo e teve que expulsar Camavinga com o cartão.

    “Um pouco mesquinho”, comentou o comentarista da DAZN, Jan Platte, sobre a decisão, enquanto o especialista Sami Khedira percebeu imediatamente: “Mas porque ele (Vincic, nota do editor) não estava atento.” O campeão mundial, no entanto, criticou claramente a expulsão altamente controversa: “Não pode ser que um árbitro influencie tanto este jogo e, possivelmente, decida o resultado.”

    No Real, o espanto com a expulsão foi grande e os protestos se tornaram ainda mais intensos, já que a equipe perdeu o jogo por 3 a 4 na fase final, jogando com um a menos, e foi eliminada da Liga dos Campeões. Eberl, logicamente, não se importou nem um pouco com isso; o dirigente do Bayern destacou, em vez disso, o comportamento desnecessário de Camavinga, que levou ao cartão amarelo-vermelho: “Ele já tinha pegado a bola com as mãos duas vezes antes disso. Ele deveria simplesmente deixá-la no chão e ir embora!”, afirmou Eberl.

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    O Real Madrid também se beneficiou de decisões da arbitragem na partida de volta contra o Bayern de Munique

    Após o apito final, os madrilenos se lançaram contra Vincic em veementes protestos; Arda Güler, autor de dois gols, ainda recebeu cartão vermelho por suas declarações dirigidas ao árbitro. “O árbitro destruiu o jogo”, protestou mais tarde o técnico do Real, Álvaro Arbeloa. “É uma decisão que ninguém entende. Como é possível expulsar um jogador por algo assim em uma partida como essa? [...] Isso é totalmente inexplicável, injusto. Isso nos magoa muito!”

    A verdade, porém, é que os merengues também se beneficiaram de duas decisões questionáveis da arbitragem. Assim, Vincic concedeu ao Real a falta que Güler converteu de forma fantástica aos 30 minutos, colocando o placar em 2 a 1 para os visitantes, após uma suposta falta de Konrad Laimer em Brahim Diaz que, na verdade, nem existiu. O austríaco tocou no marroquino, no máximo, muito levemente; nada que justificasse o apito.

    Além disso, o terceiro gol do Real, pouco antes do intervalo, foi precedido por uma entrada do zagueiro do Real, Antonio Rüdiger, contra Josip Stanisic, que claramente merecia falta. “Ele vê que eu estou chegando e simplesmente vem em cima de mim. Antigamente, deixava-se a vantagem e, se perdesse a bola, marcava-se falta. Talvez o árbitro tenha esquecido essa regra, não sei”, reclamou Stanisic após a partida. Em vez disso, a partida continuou, e Kylian Mbappé marcou o 3 a 2 para os espanhóis. O técnico do FCB, Vincent Kompany, recebeu um cartão amarelo por protestar contra a jogada e, assim, está suspenso para a partida de ida da semifinal contra o Paris Saint-Germain.

  • Real Madrid é eliminado pelo FC Bayern: Álvaro Arbeloa terá que sair?

    Após a vitória do Bayern por 2 a 1 na primeira partida, o jogo de volta em Munique também se transformou em um duelo espetacular. A vantagem inicial de Güler, resultado de um passe fatal do goleiro do FCB, Manuel Neuer, foi rapidamente neutralizada pelo campeão alemão por meio de Aleksandar Pavlovic. Após o 1 a 2 marcado por Güler em cobrança de falta, veio pouco depois o novo gol de empate de Harry Kane, e o espetacular primeiro tempo terminou com o gol de Mbappé, definindo o placar do intervalo.

    No segundo tempo, o jogo se acalmou e, à medida que o tempo passava, percebia-se que o próximo gol poderia decidir o resultado para ambas as equipes. Cerca de três minutos após o cartão amarelo-vermelho para Camavinga, o Bayern levou a melhor quando Luis Diaz marcou o gol do empate em 3 a 3. Os esforços do Real para levar o jogo para a prorrogação foram em vão; em vez disso, Michael Olise marcou o gol da vitória por 4 a 3 na última jogada.

    No Real, o técnico Arbeloa agora corre risco de perder o emprego; segundo uma reportagem do The Athletic, é provável que haja uma demissão, no máximo, no verão. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que deixará o cargo na Equipe Tricolore após a próxima Copa do Mundo, já foi cogitado recentemente como possível sucessor.

    O Real provavelmente não conquistará mais nenhum título nesta temporada. Na Copa del Rey, o time sofreu uma eliminação sensacional nas oitavas de final para o Albacete, da segunda divisão; na LaLiga, o FC Barcelona já está nove pontos à frente a sete rodadas do fim da temporada. É possível que os merengues enfrentem o cenário de ver o arquirrival Barça garantir o título de campeão no confronto direto do Clássico, no Camp Nou, no início de maio.

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    O FC Bayern de Munique continua sonhando com a tríplice coroa

    Já para o Bayern, o título de campeão alemão está praticamente garantido. É possível que o FCB elimine de vez as últimas dúvidas matemáticas já no próximo jogo em casa contra o VfB Stuttgart, no domingo.

    Enquanto isso, o sonho da tríplice coroa continua vivo: na Copa da Alemanha, a semifinal contra o Bayer Leverkusen está marcada para a próxima semana. A partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões será disputada no dia 28 de abril contra o Paris Saint-Germain; oito dias depois, os franceses serão os visitantes na partida de volta na Allianz Arena.


  • Resumo das semifinais da Liga dos Campeões

    Data

    Jogo

    Terça-feira, 28 de abril

    Paris Saint-Germain x FC Bayern de Munique

    Quarta-feira, 29 de abril

    Atlético de Madrid x Arsenal

    Terça-feira, 5 de maio

    Arsenal x Atlético de Madrid

    Quarta-feira, 6 de maio

    Bayern de Munique x Paris Saint-Germain

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