"Que simplesmente vá embora": Max Eberl, diretor do Bayern, não compreende a raiva do Real Madrid

O árbitro Slavko Vincic expulsou Camavinga com cartão amarelo-vermelho aos 86 minutos da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na noite de quarta-feira, quando o placar estava em 3 a 2 para o Real. Parecia que o esloveno inicialmente nem havia percebido que Camavinga já havia recebido um cartão, e que, na verdade, ele pretendia apenas mostrar um cartão amarelo ao meio-campista do Real. Quando percebeu, frações de segundo depois, que Camavinga já tinha recebido um cartão amarelo, Vincic não teve outra escolha a não ser mostrar o cartão amarelo-vermelho.
“Se ele não estava ciente disso (de que Camavinga já tinha recebido um cartão amarelo, nota do editor), então foi um cartão amarelo puro, porque era isso que ele pretendia dar”, enfatizou Eberl após o apito final à DAZN. “Se ele não tivesse dado o cartão porque pensou que o jogador já tinha recebido um amarelo... Mas, dessa forma: cartão amarelo puro.”