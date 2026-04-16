"Que simplesmente vá embora": Max Eberl, diretor do Bayern, não compreende a raiva do Real Madrid

Após a vitória do Bayern por 2 a 1 na primeira partida, o jogo de volta em Munique também se transformou em um duelo espetacular. A vantagem inicial de Güler, resultado de um passe fatal do goleiro do FCB, Manuel Neuer, foi rapidamente neutralizada pelo campeão alemão por meio de Aleksandar Pavlovic. Após o 1 a 2 marcado por Güler em cobrança de falta, veio pouco depois o novo gol de empate de Harry Kane, e o espetacular primeiro tempo terminou com o gol de Mbappé, definindo o placar do intervalo.

No segundo tempo, o jogo se acalmou e, à medida que o tempo passava, percebia-se que o próximo gol poderia decidir o resultado para ambas as equipes. Cerca de três minutos após o cartão amarelo-vermelho para Camavinga, o Bayern levou a melhor quando Luis Diaz marcou o gol do empate em 3 a 3. Os esforços do Real para levar o jogo para a prorrogação foram em vão; em vez disso, Michael Olise marcou o gol da vitória por 4 a 3 na última jogada.

No Real, o técnico Arbeloa agora corre risco de perder o emprego; segundo uma reportagem do The Athletic, é provável que haja uma demissão, no máximo, no verão. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que deixará o cargo na Equipe Tricolore após a próxima Copa do Mundo, já foi cogitado recentemente como possível sucessor.

O Real provavelmente não conquistará mais nenhum título nesta temporada. Na Copa del Rey, o time sofreu uma eliminação sensacional nas oitavas de final para o Albacete, da segunda divisão; na LaLiga, o FC Barcelona já está nove pontos à frente a sete rodadas do fim da temporada. É possível que os merengues enfrentem o cenário de ver o arquirrival Barça garantir o título de campeão no confronto direto do Clássico, no Camp Nou, no início de maio.