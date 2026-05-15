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Vasco Da Gama v Sao Paulo - Brasileirao 2023Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

O que deve mudar no São Paulo com a chegada de Dorival Júnior?

D. Junior
São Paulo

Treinador retorna ao clube após acordo construído em meio a negociações intensas e terá missão de reorganizar ambiente do futebol tricolor

Dorival Júnior está de volta ao São Paulo. O treinador acertou seu retorno ao clube nesta sexta-feira, após reuniões realizadas em Florianópolis, e inicia sua terceira passagem pelo Tricolor com a missão de reorganizar o ambiente, recuperar o desempenho da equipe e blindar o futebol em meio ao cenário político turbulento nos bastidores.

O contrato será válido até o fim da temporada. O acordo foi fechado poucas horas depois da saída de Roger Machado, tratado internamente como um movimento necessário para conter o desgaste vivido pelo elenco nas últimas semanas.

Dorival retorna ao Morumbi respaldado pelo histórico recente. Em 2023, conquistou a inédita Copa do Brasil pelo São Paulo e deixou o clube no início da temporada seguinte para assumir a seleção brasileira. Agora, reencontra um cenário diferente, marcado por pressão interna, instabilidade política e cobranças por resultados imediatos.

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  • Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Mudanças na equipe

    Dentro das quatro linhas, Dorival Júnior assume um São Paulo ainda competitivo nas principais frentes da temporada. Apesar da eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, o Tricolor segue no G4 do Campeonato Brasileiro e lidera seu grupo na Copa Sul-Americana.

    A principal missão do treinador será reorganizar defensivamente a equipe e devolver estabilidade a um time que oscilou bastante nas últimas semanas sob comando de Roger Machado. Internamente, existe a percepção de que o São Paulo se tornou um time muito exposto em alguns momentos da temporada, principalmente em jogos grandes e fora de casa.

    Dorival costuma priorizar equipes mais compactas, organizadas sem a bola e com maior intensidade na recomposição. Além da questão tática, o treinador também chega com a característica de recuperar jogadores mentalmente e fortalecer o ambiente do elenco, algo visto como fundamental neste momento de pressão no clube.

    A identificação imediata com a torcida também pesa a favor. Campeão da Copa do Brasil em 2023, Dorival retorna com prestígio e respaldo interno, cenário considerado importante para diminuir a tensão ao redor do CT da Barra Funda.

    O treinador estará no Rio de Janeiro neste sábado para acompanhar o duelo contra o Fluminense, pelo Brasileirão. O primeiro trabalho no campo acontecerá nos próximos dias, já com foco na sequência decisiva antes da pausa para a Copa do Mundo.

    Mudanças na disputa por posição também são esperadas. Diferente de Roger Machado, que apostava em um time mais controlador e ofensivo, Dorival tende a valorizar mais equilíbrio defensivo, intensidade física e disciplina tática.

    Nesse cenário, jogadores como Luan e Pablo Maia podem recuperar espaço no meio-campo pela capacidade de marcação e proteção defensiva. Marcos Antônio, quando estiver liberado, também aparece como um nome que pode se encaixar rapidamente na ideia do novo treinador.

    No ataque, Luciano deve seguir como uma das referências técnicas da equipe, mas possivelmente em uma função com maior compromisso sem a bola. Em contrapartida, atletas de velocidade, intensidade e maior participação tática, como Artur, Ferreirinha e Cauly, podem ganhar força na rotação ofensiva.

    A tendência é de um São Paulo mais equilibrado, competitivo e menos vulnerável defensivamente em relação ao time visto nas últimas semanas.

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  • Sao Paulo v Flamengo - Copa do Brasil 2023: FinalGetty Images Sport

    Alívio nos bastidores

    Mais do que ajustes táticos, Dorival chega com a expectativa de recuperar o ambiente do CT da Barra Funda. Internamente, a diretoria entende que o treinador tem perfil conciliador e experiência suficiente para diminuir os impactos externos sobre o elenco.

    A ideia do clube é dar autonomia ao comandante para reconstruir a confiança do grupo após a eliminação na Copa do Brasil e os resultados irregulares no Brasileirão.

    Nos bastidores, existe também a expectativa de que Dorival consiga “blindar” o futebol do cenário político vivido pelo São Paulo. O clube atravessa um momento de tensão interna por conta das movimentações ligadas à próxima eleição presidencial, situação que gerou preocupação durante as conversas com o treinador.

    Dorival quis entender detalhes sobre o funcionamento político do clube antes de aceitar a proposta. O treinador ouviu explicações sobre o cenário financeiro, planejamento de elenco, objetivos esportivos e influência dos grupos internos no dia a dia do futebol.

    A preocupação com estabilidade pesou diretamente na decisão pelo vínculo curto, apenas até dezembro deste ano.


  • Sao Paulo v Flamengo - Copa do Brasil 2023: FinalGetty Images Sport

    Desejo pelo acerto

    A negociação exigiu concessões dos dois lados. Dorival inicialmente desejava receber valores próximos aos que tinha no Corinthians, cerca de R$ 3 milhões mensais para toda a comissão técnica.

    O São Paulo, por outro lado, trabalhava com um teto semelhante ao que pagava anteriormente a Hernán Crespo, em torno de R$ 1,5 milhão.

    Após horas de reuniões entre quinta e sexta-feira, as partes chegaram a um meio-termo. O acordo foi fechado próximo dos R$ 2 milhões mensais.

    Internamente, dirigentes reconhecem que a postura de Dorival foi decisiva para destravar o negócio. O treinador reduziu significativamente sua pedida salarial por vontade própria, deixando claro o desejo de retornar ao Morumbi mesmo tendo consultas de outros clubes.

    A diretoria chegou a enxergar risco real de fracasso nas tratativas durante a madrugada, mas uma nova proposta enviada pelo treinador na manhã desta sexta recolocou o acordo nos trilhos.


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