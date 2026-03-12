A poucos meses do final da temporada, os clubes estão começando a planejar o mercado de transferências de verão e, no Barcelona, há uma atenção especial para reforçar a defesa. Entre os jogadores incluídos na lista do clube espanhol como possíveis alvos para o verão, está também o nome de Alessandro Bastoni, nascido em 1999, jogador do Inter e titular da seleção italiana de Gattuso. Rumores de mercado que preocupam os torcedores nerazzurri. De acordo com o jornal espanhol Sport, o Barça fez uma primeira sondagem preliminar.
Quanto vale Bastoni para o Inter: o preço, o contrato e o interesse do Barcelona
A SOLICITAÇÃO DO INTER POR BASTONI
Bastoni tem contrato com o Inter até junho de 2028, o jogador é muito ligado às cores nerazzurri e, por enquanto, quer se concentrar apenas no final da temporada. O jornal La Gazzetta dello Sport relata que o Inter avalia o zagueiro em pelo menos 70 milhões de euros e não considerará propostas inferiores a esse valor. O salário de Bastoni é um dos mais altos do elenco, girando em torno de 5,5 milhões de euros líquidos por temporada. Não está excluído que Ausilio e Marotta possam avaliar a possibilidade de propor uma renovação de contrato ao jogador nos próximos meses.
OS OUTROS OBJETIVOS DO BARCELONA
Como mencionado, Bastoni não é o único nome que está na mira do Barcelona. O zagueiro da Inter agrada a Flick, que o considera um dos perfis ideais para a construção a partir da defesa, mas a diretoria também está considerando outros perfis: entre os jogadores que mais agradam estão Josko Gvardiol, nascido em 2002, do Manchester City, e Gonçalo Inacio, nascido em 2001, do Sporting Lisboa. Não está excluído que possa chegar mais de um reforço na defesa, considerando que o objetivo é rejuvenescer o setor.