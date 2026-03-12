Quanto vale Bastoni para o Inter: o preço, o contrato e o interesse do Barcelona

Bastoni tem contrato com o Inter até junho de 2028, o jogador é muito ligado às cores nerazzurri e, por enquanto, quer se concentrar apenas no final da temporada. O jornal La Gazzetta dello Sport relata que o Inter avalia o zagueiro em pelo menos 70 milhões de euros e não considerará propostas inferiores a esse valor. O salário de Bastoni é um dos mais altos do elenco, girando em torno de 5,5 milhões de euros líquidos por temporada. Não está excluído que Ausilio e Marotta possam avaliar a possibilidade de propor uma renovação de contrato ao jogador nos próximos meses.