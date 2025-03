Quando seu time fracassa tendo Vinícius Júnior, Raphinha e Rodrygo, é preciso buscar culpados - e no caso da seleção brasileira eles são Dorival Júnior e a CBF

Goleada sofrida para a Argentina escancarou inúmeras falhas que já eram vistas, mas acabavam escondidas por empates ou vitórias "enganosas"

A Data Fifa de março fez com que, como numa luta de boxe, a contagem do nocaute fosse aberta para Dorival Júnior. A vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia não foi nada empolgante, vindo na base do fórceps com gol de Vinícius no último minuto, e as deficiências da seleção brasileira ficaram mais abertas do que nunca em uma já histórica derrota por 4 a 1 contra a Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Dorival não tem culpa da forma como chegou ao cargo, após uma lambança tão épica quanto constrangedora da CBF – a novela envolvendo a vinda não-vinda de Carlo Ancelotti e o interinato de Fernando Diniz, lembra? Mas apesar de a CBF ser exemplo de tudo o que não se fazer em relação a futebol, Dorival tem, sim, culpa pelos péssimos resultados e atuações desde sua chegada.

Sob o seu comando, foram 16 jogos e apenas 7 vitórias (7 empates e 2 derrotas). A seleção brasileira tem que ganhar e ganhar bem, mas com Dorival não venceu nem metade de seus jogos. E não é que falte bons jogadores para isso. Muito pelo contrário. Raphinha e Vinícius Júnior são dois dos grandes protagonistas do futebol atual, atuando respectivamente por Barcelona e Real Madrid. Rodrygo não fica muito atrás. Como um técnico não consegue vencer mais da metade de seus jogos tendo atacantes deste quilate? Por que eles ficam tão abaixo vestindo a camisa canarinho? A culpa não é só dos atletas.