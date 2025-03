Quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira após a demissão de Dorival Júnior?

Dorival não resistiu no cargo após 16 jogos e a goleada para a Argentina; confira os possíveis candidatos ao posto

Dorival Júnior foi demitido do cargo de técnico da seleção brasileira após a goleada de 4 a 1 sofrida contra a Argentina no Monumental, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O treinador acumulou 16 jogos, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas, não resistindo à pressão gerada pelos desempenhos recentes, além da eliminação na Copa América.

A CBF, liderada por Ednaldo Rodrigues, está trabalhando para encontrar um substituto para Dorival Júnior. O grande favorito para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira é Jorge Jesus. No entanto, o desejo de Ednaldo era contratar Carlo Ancelotti, do Real Madrid.

Além dele, outros nomes como Tite, Filipe Luís, Abel Ferreira e Renato Gaúcho também são considerados, mas ainda não houve uma definição sobre essas opções. A pressão sobre a definição continua crescendo, e a CBF segue avaliando as opções para o futuro da seleção.

