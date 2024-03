Dorival Júnior na seleção brasileira: jogos, vitórias, gols e mais números do técnico

Treinador estreia com o pé direito no comando da Amarelinha

Escolhido como novo técnico do Brasil após bons trabalhos realizados no Flamengo e São Paulo, Dorival Júnior assinou contrato até dezembro de 2026, com o intuito de conduzir a seleção no ciclo da próxima Copa do Mundo.

Após o turbulento período interino com Ramon Menezes e Fernando Diniz e a não vinda do italiano Carlo Ancelotti, o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues recorreu ao experiente treinador brasileiro para tentar recolocar a seleção nos trilhos e torná-la competitiva novamente.

Abaixo, a GOAL lista algumas estatísticas de Dorival em sua recente chegada ao comando do Brasil.