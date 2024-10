A equipe tricolor deve fazer poucas partidas em sua casa até o final do ano

O torcedor do São Paulo vive uma situação pouco comum nesta reta final de temporada 2024: a de ver o time ter que jogar como mandante partidas longe do Morumbis, a sua casa.

O último duelo do Tricolor em seu estádio foi contra o Internacional, derrota por 3 a 1 frente aos gaúchos em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até o final do ano, serão apenas três jogos no Morumbis.