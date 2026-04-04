Protestos em massa... Remontada polêmica do Bayern de Munique antes do confronto com o Real Madrid

O Bayern de Munique conquistou uma vitória emocionante sobre o time da casa, o Freiburg, por 3 a 2, na partida que os colocou frente a frente na 28ª rodada da Bundesliga, depois de reverter uma desvantagem de dois gols para uma vitória dramática nos minutos finais, em meio a protestos generalizados dos jogadores da equipe da casa.
O confronto serviu como último teste para a equipe bávara antes do esperado confronto contra o Real Madrid, na próxima terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no estádio “Santiago Bernabéu”.