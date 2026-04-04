Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

Traduzido por

Protestos em massa... Remontada polêmica do Bayern de Munique antes do confronto com o Real Madrid

Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bayern de Munique
Bundesliga
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Liga dos Campeões
Alemanha
Espanha

O time da Baviera não quer cair antes do confronto com o Real Madrid

O Bayern de Munique conquistou uma vitória emocionante sobre o time da casa, o Freiburg, por 3 a 2, na partida que os colocou frente a frente na 28ª rodada da Bundesliga, depois de reverter uma desvantagem de dois gols para uma vitória dramática nos minutos finais, em meio a protestos generalizados dos jogadores da equipe da casa.

O confronto serviu como último teste para a equipe bávara antes do esperado confronto contra o Real Madrid, na próxima terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no estádio “Santiago Bernabéu”.

  • Atraso de dois gols

    O Bayern entrou em campo buscando impor seu domínio desde o início, apesar da ausência de vários titulares, entre os quais se destacavam o lesionado Harry Kane e o reserva Michael Olise, mas esbarrou em uma defesa bem organizada e no desempenho brilhante do goleiro do Freiburg, Noah Atubolu, que defendeu várias tentativas perigosas, com destaque para o chute de Joshua Kimmich.

    Apesar das tentativas do time da Baviera, quem deu o tom foram os donos da casa, logo no início do segundo tempo, quando Johan Manzambi disparou um chute forte de fora da área que balançou as redes aos 46 minutos.

    A pressão do Freiburg continuou, resultando em um segundo gol aos 71 minutos, após um cruzamento preciso de Jan-Niklas Biste, que foi aproveitado por Lukas Höler com um chute forte de perto, colocando sua equipe em vantagem por 2 a 0.

  • O início do retorno

    O Bayern não desistiu apesar de estar perdendo, e os sinais de uma reação começaram a aparecer com as substituições ofensivas feitas pelo técnico.

    Aos 81 minutos, Tom Bechow disparou um chute forte de fora da área que acertou o canto esquerdo, reduzindo a diferença para 2 a 1 e reacendendo a emoção da partida.

  • A loucura do tempo assassino

    Com o início do tempo de acréscimo (8 minutos), a partida se transformou em um verdadeiro drama futebolístico.

    Aos 90+2 minutos, Tom Bechow voltou a roubar a cena, após chutar de longe e acertar o canto direito, empatando o jogo em 2 a 2.

    Aos 90+9 minutos, Linart Karl marcou o gol da vitória para o Bayern após uma jogada coletiva organizada, em meio a fortes protestos dos jogadores do Freiburg, alegando que o gol havia sido marcado após o término do tempo de acréscimo.

    Os minutos finais foram marcados por um clima de tensão evidente, com a distribuição de vários cartões amarelos aos jogadores do Freiburg que protestavam, antes que o árbitro Daniel Siebert apitasse o fim da partida aos 90+12 minutos.

  • Uma vitória valiosa... e os olhos voltados para Madri

    Com essa vitória dramática, o Bayern de Munique chegou a 73 pontos na liderança da Bundesliga, continuando sua caminhada firme rumo ao título.

    A equipe da Baviera espera aproveitar esse impulso moral antes do esperado confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB