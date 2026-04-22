Problema para o ataque do Brasil: Estêvão tem lesão grave e pode ser desfalque na Copa do Mundo

Após a ausência de Rodrygo, a seleção brasileira pode ganhar mais um problema de peso no ataque para a Copa do Mundo.

De acordo com o jornal The Athletic, o jovem Estêvão, do Chelsea, sofreu uma lesão grau quatro na coxa direita durante a derrota para o Manchester United, no último sábado, e sua presença no Mundial passou a ser considerada altamente improvável.

O atacante realizou exames mais detalhados na última segunda-feira, que confirmaram uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa. Internamente, o Chelsea já temia um diagnóstico mais grave antes mesmo do resultado oficial.

Diante do cenário, o clube inglês chegou a sugerir uma cirurgia imediata, opção que praticamente tiraria o brasileiro da Copa. A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.

Prestes a completar 19 anos, Estêvão vinha se consolidando como um dos nomes mais promissores da seleção sob o comando de Carlo Ancelotti.