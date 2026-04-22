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Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Problema para o ataque do Brasil: Estêvão tem lesão grave e pode ser desfalque na Copa do Mundo

Estevao
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Chelsea

Atacante sofre ruptura muscular séria no Chelsea e corre contra o tempo para não perder o Mundial, segundo o jornal The Athletic

Após a ausência de Rodrygo, a seleção brasileira pode ganhar mais um problema de peso no ataque para a Copa do Mundo.

De acordo com o jornal The Athletic, o jovem Estêvão, do Chelsea, sofreu uma lesão grau quatro na coxa direita durante a derrota para o Manchester United, no último sábado, e sua presença no Mundial passou a ser considerada altamente improvável.

O atacante realizou exames mais detalhados na última segunda-feira, que confirmaram uma ruptura quase total do músculo posterior da coxa. Internamente, o Chelsea já temia um diagnóstico mais grave antes mesmo do resultado oficial.

Diante do cenário, o clube inglês chegou a sugerir uma cirurgia imediata, opção que praticamente tiraria o brasileiro da Copa. A estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.

Prestes a completar 19 anos, Estêvão vinha se consolidando como um dos nomes mais promissores da seleção sob o comando de Carlo Ancelotti.

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    Corrida contra o tempo

    Mesmo com o diagnóstico preocupante, Estêvão ainda busca uma alternativa para não abrir mão do sonho da Copa. Segundo o ge, o atacante tenta viabilizar um tratamento conservador no Brasil, com acompanhamento da CBF.

    A ideia é evitar a cirurgia e apostar em recuperação intensiva, única possibilidade, ainda que remota, de voltar a tempo da convocação final. O jogador já negocia com o Chelsea para ser liberado e seguir o tratamento no país.

    Inicialmente, exames realizados logo após a partida indicavam uma lesão menos grave. No entanto, a persistência das dores levou a uma nova avaliação, que detectou o problema mais sério.

    A lista final de convocados será divulgada por Ancelotti no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Antes disso, o Brasil ainda fará amistosos contra Panamá e Egito, já como parte da preparação para o Mundial.

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bastidores do Chelsea

    A lesão aconteceu ainda no início da partida contra o Manchester United, em Stamford Bridge. Estêvão deixou o campo mancando aos 16 minutos, visivelmente abatido.

    Após o jogo, o técnico Liam Rosenior revelou que o atacante estava “devastado” no vestiário e chegou a chorar durante o intervalo.

    Caso a recuperação não evolua como esperado, a lesão deve encerrar precocemente a primeira temporada de Estêvão no futebol europeu. Contratado junto ao Palmeiras em 2024, o ponta vinha ganhando espaço e já acumulava 36 jogos, com oito gols e quatro assistências.

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    Problemas para Ancelotti

    Carlo Ancelotti pode ganhar uma dor de cabeça importante na reta final antes da convocação. Estêvão vinha consolidado como titular da seleção brasileira e era considerado praticamente certo na lista para a Copa do Mundo.

    O atacante soma 11 partidas pela equipe principal e vivia seu melhor momento com a camisa amarelinha, com cinco gols marcados nos últimos quatro jogos. A sequência o colocou como uma das principais armas ofensivas do Brasil na nova fase sob comando do técnico italiano.

    Apesar disso, o jovem já havia ficado fora dos amistosos contra França e Croácia por conta de um problema muscular, um histórico recente que agora pesa ainda mais diante da nova lesão.

    Caso a ausência se confirme, abre-se uma disputa direta por vaga no ataque da seleção. Luiz Henrique aparece como um dos principais candidatos a herdar o espaço, enquanto nomes como Endrick, Rayan, Neymar e Antony ganham força no cenário, especialmente pela ausência de Rodrygo, também lesionado.

    Com a convocação se aproximando, o setor ofensivo, que parecia definido, volta a ser um dos pontos de maior indefinição para Ancelotti.

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