Sob pressão! Duelo contra Palmeiras vira final para Anselmi se segurar no comando do Botafogo

O confronto entre Palmeiras e Botafogo, na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, ganhou contornos decisivos para o futuro de Martín Anselmi. Sob forte pressão após resultados negativos, o treinador argentino chega ao duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro com o cargo ameaçado.

De acordo com apuração da ESPN, se dependesse do proprietário da SAF alvinegra, John Textor, a troca no comando técnico já teria acontecido. A permanência de Anselmi, por enquanto, ocorre graças ao respaldo da diretoria de futebol do clube.

No entanto, uma nova derrota pode mudar o cenário imediatamente.