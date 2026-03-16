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Gabriel Marin

Sob pressão! Duelo contra Palmeiras vira final para Anselmi se segurar no comando do Botafogo

Técnico argentino balança no cargo após sequência de resultados ruins; derrota em São Paulo pode selar saída do clube

O confronto entre Palmeiras e Botafogo, na próxima quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, ganhou contornos decisivos para o futuro de Martín Anselmi. Sob forte pressão após resultados negativos, o treinador argentino chega ao duelo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro com o cargo ameaçado.

De acordo com apuração da ESPN, se dependesse do proprietário da SAF alvinegra, John Textor, a troca no comando técnico já teria acontecido. A permanência de Anselmi, por enquanto, ocorre graças ao respaldo da diretoria de futebol do clube.

No entanto, uma nova derrota pode mudar o cenário imediatamente.

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  • Botafogo v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Derrota pode encerrar ciclo

    Internamente, o entendimento é de que o confronto contra o Palmeiras funciona como uma espécie de "última chance" para o treinador. Caso o Botafogo não consiga vencer em São Paulo, cresce consideravelmente a possibilidade de demissão ainda nesta semana.

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    O momento do time agrava a pressão. Na última semana, o Alvinegro foi eliminado ainda na fase preliminar da Libertadores ao perder por 1 a 0, em pleno Nilton Santos, para o Barcelona de Guayaquil.

    Poucos dias depois, a situação piorou: nova derrota em casa, desta vez por 3 a 0 para o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, aumentando a insatisfação com o trabalho do argentino.

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  • Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Relação com Textor aumenta instabilidade

    Além dos resultados, os bastidores também pesam contra o treinador. Informações recentes apontam que o comportamento considerado "imprevisível" e "instável" de John Textor tem influência direta na instabilidade do cargo de Anselmi.

    O dirigente norte-americano já demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe e teria defendido uma mudança imediata no comando técnico. Ainda assim, o departamento de futebol tem buscado manter o treinador e dar mais tempo para o trabalho.

    Com a sequência negativa, porém, esse respaldo começa a diminuir.

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    Início irregular no Botafogo

    Contratado no fim de dezembro de 2025 para liderar o projeto esportivo do clube, Anselmi chegou com boas credenciais após passagens de destaque pelo futebol sul-americano e mexicano.

    Entretanto, o começo no Botafogo está longe do esperado. Em apenas 16 partidas no comando da equipe, o argentino soma seis vitórias, dois empates e oito derrotas, números que ampliam a pressão sobre seu trabalho.

    Agora, o futuro do treinador pode ser decidido nos próximos 90 minutos.

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