Por que o zagueiro do Flamengo Léo Pereira é chamado de "Karolino"?

Entenda a origem novo apelido do zagueiro rubro-negro

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, vive um momento especial em sua carreira. Titular absoluto da equipe e com números impressionantes ainda no início da temporada, o camisa 4 vem encantando a nação rubro-negra com boas atuações.

Entretanto, além do sucesso pelo desempenho em campo, Léo Pereira também vêm chamando a atenção por um motivo inusitado: seu novo apelido, "Karolino".

Mais artigos abaixo

A seguir, a GOAL explica as razões e a origem do apelido que tomou conta das redes sociais