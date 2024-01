Onde assistir aos jogos do Campeonato Carioca 2024 ao vivo na TV, no streaming e na internet? Veja todos os canais que transmitem as partidas

Confira quais são as sete plataformas que fazem a transmissão das partidas do torneio

O Campeonato Carioca de 2024 apresenta novidades nos seus direitos de transmissão. A agência Brax Sports Assets, parceira da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, comprou os direitos de transmissão de 11 dos 12 clubes. O Vasco foi o único clube que, através da Lei do Mandante, preferiu negociar seus direitos individualmente.

Dessa forma, o torcedor carioca terá uma ampla variedade de opções para assistir aos jogos do campeonato em diferentes plataformas, como na TV e na internet. Abaixo, a GOAL te mostra todos os canais, na TV aberta e fechada, no streaming e no YouTube, que fazem a transmissão das partidas do Carioca 2024.