Por que Vinícius Junior é desfalque do Real Madrid contra o Athletic Bilbao pelo Campeonato Espanhol?

Atacante brasileiro foi advertido por reclamação na última rodada, contra o Osasuna, de La Liga

Para disparar na liderança, o Real Madrid recebe o Athletic Bilbao neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24. O time merengue está na liderança da competição, com 72 pontos, oito a mais que o vice-líder, Girona.

Entretanto, após a Data Fifa de março, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o atacante Vinícius Júnior, embora tenha sido informado do motivo antes da paralisação da competição.

O jogador brasileiro atuou com a seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, e a Espanha, no mesmo Santiago Bernabéu, mas não poderá atuar por seu clube neste retorno.

