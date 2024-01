Por que o melhor Chelsea com Mauricio Pochettino só deve aparecer na próxima temporada

Não tem sido um início de passagem de tanto sucesso para o argentino em Stamford Bridge - mas ninguém esperava que pudesse ser tão fácil

Qualquer esperança de que Mauricio Pochettino pudesse ser uma espécie de fazedor de milagres para o Chelsea não durou muito - na verdade, não durou nem cinco meses. A difícil tarefa enfrentada pelo técnico argentino tornou-se cada vez mais clara, com os Blues ocupando uma singela posição no meio da tabela da Premier League após uma horrenda campanha em 2022/23, na qual terminaram em 12º lugar.

No entanto, há sinais de recuperação. Após três vitórias consecutivas na liga pela primeira vez desde outubro de 2022, o Chelsea está consideravelmente perto de um lugar no top seis, e está começando a mostrar a determinação que foi a espinha dorsal do sucesso do clube na história recente.

Entretanto, dado o tamanho de sua queda na temporada passada, isso não é uma solução rápida. Pochettino está conduzindo sua equipe na direção certa, mas precisa também mantê-los no auge.