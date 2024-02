Por que Gabriel Veron é desfalque do Cruzeiro contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro 2024

Raposa tem outras cinco baixas para o clássico contra o Galo; veja provável escalação

O Cruzeiro se preparou para o clássico contra o Atlético-MG deste sábado (03), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, com algumas boas dores de cabeça. A bola rola às 19h30 (de Brasília).

Enquanto o Galo vem com força máxima, o técnico Nicolás Larcamón terá que montar a Raposa com seis baixas. Este será o primeiro dérbi contra o Atlético do novo treinador.

A seguir, a GOAL atualiza a situação de todos os desfalques do Cruzeiro para o clássico.

