Por que Cristiano Ronaldo é novamente desfalque do Al Nassr pelo Campeonato Saudita 2025/26, agora contra o Al Ittihad?

Cristiano Ronaldo não estará em campo no jogo do Al Nassr desta sexta-feira (6), contra o Al Ittihad, pela 20ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. Será a segunda ausência seguida dele, que já não enfrentou o Al Riyadh na última segunda-feira.

Em litígio por conta de algumas decisões internas, o craque português é um desfalque pesado para seu clube, que realiza um clássico importante e permanece na disputa pelo título saudita.

Mas por que Cristiano Ronaldo vai novamente desfalcar o Al Nassr? Abaixo, contamos isso melhor.