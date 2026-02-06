Goal.com
Cristiano Ronaldo Al Nassr 2026Getty Images
Felipe Proença

Por que Cristiano Ronaldo é novamente desfalque do Al Nassr pelo Campeonato Saudita 2025/26, agora contra o Al Ittihad?

Em conflito com decisões internas, craque português não entrará em campo no clássico de logo mais

Cristiano Ronaldo não estará em campo no jogo do Al Nassr desta sexta-feira (6), contra o Al Ittihad, pela 20ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. Será a segunda ausência seguida dele, que já não enfrentou o Al Riyadh na última segunda-feira.

Em litígio por conta de algumas decisões internas, o craque português é um desfalque pesado para seu clube, que realiza um clássico importante e permanece na disputa pelo título saudita.

Mas por que Cristiano Ronaldo vai novamente desfalcar o Al Nassr? Abaixo, contamos isso melhor.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Descontente com decisões do PIF

    Cristiano Ronaldo continua incomodado com as decisões tomadas pelo Fundo Público da Arábia Saudita (PIF), que detém poder dos quatro maiores times do país (Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr). Ele entende que seu clube vem sendo deixado de lado pelo PIF na contratação de reforços, não se sentindo reconhecido, mesmo com todo o holofote levado ao futebol local desde que foi contratado pelo Al Nassr.

    Deste modo, o camisa 7 tem se recusado a entrar em campo como forma de protesto. Inclusive, mesmo com contrato até 2027, sua continuidade no Oriente Médio já se torna incerta para a próxima temporada.

    Em contrapartida, a Liga Saudita até emitiu um comunicado buscando explicar a situação ao craque português. No entanto, isso não parece ter surtido efeito imediato.

  • Escalação contra o Al Ittihad

    Sem Cristiano Ronaldo pela segunda rodada consecutiva do Campeonato Saudita, Jorge Jesus escalou o Al Nassr desta forma para o duelo contra o Al Ittihad.

