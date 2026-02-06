Goal.com
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2024-25Getty
Chris Burton

Cristiano Ronaldo recebe alerta sério da Liga Saudita após suposta "greve"

Cristiano Ronaldo recebeu uma advertência pública da Liga Saudita após levar suas queixas pessoais longe demais e entrar em greve

O astro português, insatisfeito com a forma como os fundos para transferências são distribuídos no Oriente Médio, não participou da última partida do Al Nassr após se declarar indisponível. Em meio aos rumores de transferência, ele foi lembrado de como as coisas funcionam na Arábia Saudita.

  • Por que Cristiano entrou em "greve" no Al Nassr

    Cristiano Ronaldo, agora com 41 anos, protestou contra o que considera serem vantagens injustas concedidas a rivais nacionais pelo Fundo de Investimento Público (PIF) – com o Al Hilal desembolsando 30 milhões de euros por Kader Meite e Saimon Bouabre durante a janela de transferências de janeiro, além de contratar Pablo Mari da Fiorentina e o ex-atacante do Real Madrid, Karim Benzema, como jogador livre no mercado.

    CR7 se recusou a representar o Al Nassr no clássico contra o Al Riyadh, o que inevitavelmente gerou questionamentos sobre seu futuro. Ele retornou aos treinos posteriormente, mas diversas reportagens – como as da Sky Sports – sugerem que a greve pode continuar até o confronto direto contra o Al Ittihad, na sexta-feira, pelo topo da tabela.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2025-26Getty

    Liga Saudita envia aviso a CR7

    Os dirigentes da Liga Saudita têm lembrado a Cristiano que cada clube da divisão opera de forma independente, o que significa que o craque deve resolver quaisquer problemas com seus próprios empregadores, em vez de potencialmente prejudicar a reputação da liga como um todo.

    Um comunicado de um porta-voz dizia: “A Liga Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras."

    “Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia são de responsabilidade desses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente a toda a liga.”

    “Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e desempenhou um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo – por mais importante que seja – toma decisões que vão além do seu próprio clube.”

    “As recentes movimentações no mercado de transferências demonstram claramente essa independência. Um clube se reforçou de uma maneira específica. Outro optou por uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro dos parâmetros financeiros aprovados.”

    “A competitividade do campeonato fala por si só. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está muito acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando conforme o planejado.” 

    “O foco continua sendo o futebol – dentro de campo, onde ele deve estar – e em manter uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores.”

  • Cláusula de rescisão no lucrativo contrato de Cristiano

    Cristiano Ronaldo ajudou a elevar o perfil do futebol no Oriente Médio, tendo realizado uma transferência surpreendente para o Al Nassr em 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United. Ele abriu caminho para que várias outras estrelas consagradas se juntassem a ele na Liga Saudita.

    O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está negociando o contrato mais lucrativo do futebol mundial, que se estima valer cerca de 500 mil libras por dia. Esses termos foram estendidos no verão passado até o final da temporada 2026/27.

    Esse acordo pode não ser honrado, e Cristiano está avaliando suas opções. Há uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros (R$ 314 milhões) em seu contrato, que pode ser acionada na próxima janela de transferências.

  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025Getty/GOAL

    Regresso ao Sporting ou se juntar a Messi na MLS? As opções de CR7

    Um retorno às suas raízes no Sporting foi cogitado, enquanto a talkSPORT afirma que equipes da Turquia demonstraram interesse. Outros não tardaram a falar sobre a possibilidade de Ronaldo se juntar ao eterno rival Lionel Messi nos Estados Unidos – com o também lendário jogador do United, Sir David Beckham, comandando o Inter Miami, campeão da MLS Cup.

    Nenhuma decisão definitiva sobre o que acontecerá a seguir foi tomada, com Cristiano ciente de que precisa voltar aos gramados e não pode "boicotar os jogos indefinidamente". Ele está determinado a ajudar o Al Nassr a conquistar títulos importantes, após ter tido dificuldades para alcançar sucesso concreto durante sua passagem pelo Oriente Médio, além de manter um nível individual notável até a Copa do Mundo de 2026 – evento no qual ele deve participar como capitão de sua seleção.

