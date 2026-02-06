Cristiano Ronaldo recebe alerta sério da Liga Saudita após suposta "greve"

Os dirigentes da Liga Saudita têm lembrado a Cristiano que cada clube da divisão opera de forma independente, o que significa que o craque deve resolver quaisquer problemas com seus próprios empregadores, em vez de potencialmente prejudicar a reputação da liga como um todo.

Um comunicado de um porta-voz dizia: “A Liga Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras."

“Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia são de responsabilidade desses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente a toda a liga.”

“Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e desempenhou um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo – por mais importante que seja – toma decisões que vão além do seu próprio clube.”

“As recentes movimentações no mercado de transferências demonstram claramente essa independência. Um clube se reforçou de uma maneira específica. Outro optou por uma abordagem diferente. Essas foram decisões dos clubes, tomadas dentro dos parâmetros financeiros aprovados.”

“A competitividade do campeonato fala por si só. Com apenas alguns pontos separando os quatro primeiros colocados, a disputa pelo título está muito acirrada. Esse nível de equilíbrio reflete um sistema que está funcionando conforme o planejado.”

“O foco continua sendo o futebol – dentro de campo, onde ele deve estar – e em manter uma competição credível e competitiva para jogadores e torcedores.”