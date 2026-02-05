Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time do CR7 no Campeonato Saudita 2025/26

Al Nassr e Al Ittihad se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 14h30 (de Brasília), no AL-AWWAL PARK Stadium, em Riade, pela 21ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports e do Canal GOAT (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Apesar dos problemas externos, o Al Nassr vem em uma sequência de cinco vitórias seguidas e ainda sonha com o título do Campeonato Saudita. A equipe ocupa a segunda colocação com 46 pontos e quer se aproximar do líder Al Hilal.

Enquanto isso, o Al Ittihad também teve dias conturbados, com a saída de Benzema e Kanté. O time vem em uma temporada muito inconstante e ocupa apenas a sexta colocação, com 34 pontos. Os atuais campeões buscam melhorar seu desempenho e conseguir uma vaga na competição continental.

A partida promete ser quente e muito disputada. Após longos dias de polêmicas, as equipes contam com desfalques e dúvidas importantes.

Al Nassr: Bento; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Saad Al-Nasser; Ângelo, Ali Al-Hassan, Kingsley Coman e Sadio Mané; Abdulrahman Ghareeb (Cristiano Ronaldo) e João Félix. Técnico: Jorge Jesus.

Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti, Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, Hamed Al-Ghamdi e Mahamadou Doumbia; Abdulaziz Al-Bishi, Houssen Aouar e Roger Fernandes (Youssef En-Nesyri). Técnico: Sérgio Conceição.

Desfalques

Al Nassr

Após polêmicas, Cristiano Ronaldo voltou a treinar, mas ainda é dúvida para o confronto.

Al Ittihad

Saad Al-Mousa e Faisal Al-Ghamdi seguem lesionados, enquanto Moussa Diaby virou dúvida após sentir dores no treino.

Quando é?

Data: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: AL-AWWAL PARK Stadium - Riade, Arábia Saudita

