A multa que Cristiano Ronaldo tem para deixar o Al Nassr e a Arábia Saudita

Após três anos jogando no futebol da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo está com o futuro em xeque vestindo a camisa do Al Nassr. Insatisfeito com a inatividade do clube na janela de transferências em detrimento a movimentação maior dos rivais Al Ahli, Al Hilal e Al Ittihad, o camisa 7 até se recusou a entrar em campo na última segunda-feira, como forma de protesto.

O craque português tem mostrado incômodo com as decisões tomadas pelo Fundo Público da Arábia Saudita (PIF), que detém poder dos quatro maiores times do país. Ele vê o Al Nassr sendo deixado de lado nessa situação e não sente reconhecimento por toda a visibilidade que levou ao futebol saudita desde que decidiu jogar lá.

Mas caso decida deixar o Oriente Médio, qual o valor da multa existente no contrato de Cristiano Ronaldo? Abaixo, revelamos isso.