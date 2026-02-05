Goal.com
Felipe Proença

A multa que Cristiano Ronaldo tem para deixar o Al Nassr e a Arábia Saudita

Mostrando descontentamento com decisões internas do clube, craque português pode respirar novos ares ao fim da temporada no Oriente Médio

Após três anos jogando no futebol da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo está com o futuro em xeque vestindo a camisa do Al Nassr. Insatisfeito com a inatividade do clube na janela de transferências em detrimento a movimentação maior dos rivais Al Ahli, Al Hilal e Al Ittihad, o camisa 7 até se recusou a entrar em campo na última segunda-feira, como forma de protesto.

O craque português tem mostrado incômodo com as decisões tomadas pelo Fundo Público da Arábia Saudita (PIF), que detém poder dos quatro maiores times do país. Ele vê o Al Nassr sendo deixado de lado nessa situação e não sente reconhecimento por toda a visibilidade que levou ao futebol saudita desde que decidiu jogar lá.

Mas caso decida deixar o Oriente Médio, qual o valor da multa existente no contrato de Cristiano Ronaldo? Abaixo, revelamos isso.

    Cláusula de rescisão astronômica

    De acordo com o jornal português Record, Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr em junho por conta do descontentamento revelado e vê a MLS e um retorno ao futebol europeu como possíveis destinos.

    No entanto, o contrato do camisa 7 possui uma multa de rescisão bem expressiva para um atleta de sua idade: €50 milhões (R$ 310,7 milhões, na cotação atual). Portanto, a situação para uma eventual saída não seria nada simples.

    Na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo possui até aqui 117 gols e 22 assistências em 133 jogos com a camisa do Al Nassr.

