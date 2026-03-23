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Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

As polêmicas do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima

Relembre lances do árbitro que geraram discussões e debate entre clubes e torcedores

Rodrigo José Pereira de Lima integra o quadro de árbitros da FIFA desde janeiro de 2024. O árbitro pernambucano, nascido em 1987, foi oficializado na lista internacional após se destacar na temporada 2023, sendo reconhecido por sua boa atuação no futebol brasileiro.

Confira, abaixo, uma lista com as maiores polêmicas e erros de arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima no futebol.

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  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corinthians 1 x 1 Flamengo - Campeonato Brasileiro 2026

    No último domingo (22), Rodrigo foi responsável por apitar Corinthians e Flamengo pela oitava rodada do Brasileirão 2026. O jogo, que terminou empatado em 1 a 1, foi recheado de polêmicas.

    O primeiro lance que gerou reclamação foi a expulsão de Evertton Araújo, volante do Flamengo, que teria pisado em Breno Bidon. Após a aplicação do cartão vermelho, o VAR recomendou a revisão, mas o árbitro preferiu manter sua decisão. Especialistas de arbitragem não entraram em consenso sobre qual cor de cartão deveria ter sido aplicada.

    Outro lance que gerou muita discussão foi o pênalti não marcado de Ayrton Lucas sobre André. O jogador do Corinthians tentava dominar a bola dentro da área quando, segundo especialistas de arbitragem, foi calçado pelo lateral do Flamengo. Rodrigo não assinalou a penalidade em campo e o VAR não recomendou a revisão.

    Por fim, uma possível agressão de Gabriel Paulista em Jorginho foi ignorada. Em um escanteio, antes da bola entrar em jogo, o zagueiro corintiano teria acertado o rosto do volante rubro-negro. Mais uma vez, o VAR não recomendou a revisão e nada foi marcado.

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  • Corinthians x Cruzeiro 2025Gustavo Aleixo/Cruzeiro

    Corinthians 1 (5) x (4) 2 Cruzeiro - Copa do Brasil 2025

    Pela jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, a polêmica envolvendo Rodrigo foi a não expulsão de André Ramalho após uma cotovelada em Kaio Jorge.

    Aos 42 minutos do primeiro tempo, o zagueiro do Timão acertou o atacante da Raposa, porém o árbitro não aplicou o cartão vermelho. Especialistas apontaram que o lance configurava uma agressão física e o jogador deveria ter sido expulso.

  • Sao Paulo v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    São Paulo 2 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro 2025

    Em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão 2025, São Paulo e Flamengo ficaram no empate em 2 a 2. A partida foi disputada na Vila Belmiro e ficou marcada por polêmicas.

    Logo no início da partida, o Tricolor reclamou do pênalti assinalado em cima de Arrascaeta. Em campo, Rodrigo não hesitou e o VAR não recomendou a revisão. Analistas de arbitragem disseram que o lance era interpretativo, mas que não marcariam a penalidade.

    No segundo tempo, a reclamação veio do lado Rubro-Negro. Após entrada forte em Arboleda, Gonzalo Plata foi recebeu um cartão vermelho de forma direta. Os jogadores e comissão do Flamengo reclamaram, alegando que a falta seria apenas para amarelo.

  • Bahia x Flamengo 2025Letícia Martins/EC Bahia

    Bahia 1 x 0 Flamengo - Campeonato Brasileiro 2025

    A derrota do Flamengo ficou marcada pelas duas expulsões, de Danilo e Wallace Yan, além de outras polêmicas na partida.

    Logo no início do jogo, o zagueiro Rubro-Negro recebeu o cartão vermelho por atingir, com o pé, a cabeça do jogador do Bahia. Os jogadores do time carioca reclamaram já que a partia estava com apenas 12 minutos. A outra expulsão, de Wallace Yan, se deu pelo segundo cartão amarelo, após atingir um atleta tricolor com uma braçada no rosto.

    Outro lance polêmico, surgiu no gol do Bahia, onde o Flamengo reclamou de falta no início da jogada. Por fim, a última polêmica foi no gol, que seria o segundo do Tricolor, anulado por impedimento de Michel Araújo.

  • Internacional x Corinthians 2025Ricardo Duarte / Internacional

    Internacional 1 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2025

    O empate no Beira-Rio foi finalizado com muita polêmica e reclamação pelo lado Alvinegro.

    Nos últimos minutos de jogo, em lance entre Bruno Henrique e Cacá dentro da área, Rodrigo havia assinalado lance normal. Após análise, o VAR chamou o árbitro para revisar o lance e, após algum tempo, voltou atrás em sua decisão e marcou o pênalti para o Colorado. A marcação dividiu opiniões de especialistas e gerou muita reclamação, principalmente de Dorival Júnior, que acabou sendo expulso de campo.

  • Atlético-MG x Palmeiras 2024Pedro Souza / Atlético

    Atlético-MG 0 x 4 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2024

    Na goleada Alviverde, a polêmica não está presente em nenhum dos gols, mas sim na expulsão de Hulk.

    Ainda aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Palmeiras já ganhava por 1 a 0, o atacante do Atlético-MG sofreu uma falta e reclamou com Rodrigo, recebendo o primeiro amarelo. Na sequência, ele seguiu falando com o árbitro e levou o segundo cartão, resultando na expulsão.

    Na súmula, o juiz não relatou nenhuma ofensa, mas citou duas situações: "O mesmo partiu em minha direção acintosamente, ficando face a face e gritando de forma de respeitosa". Depois da expulsão, ele também cita que o Hulk empurrou seu rosto com o dedo indicador, além de se negar a sair do campo.