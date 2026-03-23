As polêmicas do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima

No último domingo (22), Rodrigo foi responsável por apitar Corinthians e Flamengo pela oitava rodada do Brasileirão 2026. O jogo, que terminou empatado em 1 a 1, foi recheado de polêmicas.

O primeiro lance que gerou reclamação foi a expulsão de Evertton Araújo, volante do Flamengo, que teria pisado em Breno Bidon. Após a aplicação do cartão vermelho, o VAR recomendou a revisão, mas o árbitro preferiu manter sua decisão. Especialistas de arbitragem não entraram em consenso sobre qual cor de cartão deveria ter sido aplicada.

Outro lance que gerou muita discussão foi o pênalti não marcado de Ayrton Lucas sobre André. O jogador do Corinthians tentava dominar a bola dentro da área quando, segundo especialistas de arbitragem, foi calçado pelo lateral do Flamengo. Rodrigo não assinalou a penalidade em campo e o VAR não recomendou a revisão.

Por fim, uma possível agressão de Gabriel Paulista em Jorginho foi ignorada. Em um escanteio, antes da bola entrar em jogo, o zagueiro corintiano teria acertado o rosto do volante rubro-negro. Mais uma vez, o VAR não recomendou a revisão e nada foi marcado.