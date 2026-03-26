Playoffs da Copa do Mundo da UEFA: como funcionam e todos os confrontos programados para as semifinais

Para a Europa, as vagas disponíveis passam de 13 para 16: como as eliminatórias são organizadas em 12 grupos, as vencedoras de cada grupo garantem diretamente a vaga na Copa do Mundo; as demais precisam lutar, na esperança de uma classificação “in extremis”. E é aí que entram em jogo as repescagens.

As 4 vagas restantes disponíveis para a UEFA são atribuídas por meio de um sistema de repescagem que representa a última chance para quem não conseguiu terminar na liderança do próprio grupo.

Participam dos playoffs 16 seleções. A composição é a seguinte:

- as 12 equipes classificadas em segundo lugar nas chaves de qualificação;

-4 seleções provenientes da Liga das Nações, selecionadas entre as vencedoras ou, de qualquer forma, entre as melhor classificadas das várias ligas que ainda não obtiveram a qualificação direta ou por meio do segundo lugar.

Entre elas está também a Itália, chamada mais uma vez a disputar tudo em uma partida decisiva.