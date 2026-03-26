Chegamos lá: em cinco dias, saberemos todos os participantes europeus da Copa do Mundo de 2026. Das 16 seleções ainda na disputa, incluindo a Itália, quatro serão as vencedoras dos quatro grupos de quatro equipes que compõem as eliminatórias. Vamos ver como elas funcionam.
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Playoffs da Copa do Mundo da UEFA: como funcionam e todos os confrontos programados para as semifinais
A COMPOSIÇÃO DOS PLAYOFFS
Para a Europa, as vagas disponíveis passam de 13 para 16: como as eliminatórias são organizadas em 12 grupos, as vencedoras de cada grupo garantem diretamente a vaga na Copa do Mundo; as demais precisam lutar, na esperança de uma classificação “in extremis”. E é aí que entram em jogo as repescagens.
As 4 vagas restantes disponíveis para a UEFA são atribuídas por meio de um sistema de repescagem que representa a última chance para quem não conseguiu terminar na liderança do próprio grupo.
Participam dos playoffs 16 seleções. A composição é a seguinte:
- as 12 equipes classificadas em segundo lugar nas chaves de qualificação;
-4 seleções provenientes da Liga das Nações, selecionadas entre as vencedoras ou, de qualquer forma, entre as melhor classificadas das várias ligas que ainda não obtiveram a qualificação direta ou por meio do segundo lugar.
Entre elas está também a Itália, chamada mais uma vez a disputar tudo em uma partida decisiva.
COMO FUNCIONAM OS PLAYOFFS
As 16 seleções são divididas em quatro grupos (A, B, C e D), cada um composto por quatro seleções. A distribuição é feita levando em conta o ranking da FIFA e a forma de classificação (eliminatórias ou Liga das Nações), criando quatro faixas:
- as melhores seleções do ranking;
- as segundas melhores;
- as demais equipes classificadas nas fases de grupos;
- as seleções repescadas da Liga das Nações.
Por meio do sorteio, são formadas as quatro mini-chaves, cada uma delas com uma vaga na Copa do Mundo em jogo. Cada caminho é uma espécie de torneio de eliminação direta em partida única: para se classificar para a Copa do Mundo, são necessárias, portanto, duas vitórias em duas partidas, no dia 26 de março na semifinal na casa da melhor colocada no ranking e no dia 31 de março na final na casa da vencedora sorteada. Quem perder está fora, sem apelação. Quem vencer conhecerá imediatamente suas adversárias na competição mundial:
- A vencedora do Caminho A (o da Itália) ficará no Grupo B com Canadá, Catar e Suíça
- O vencedor do Caminho B ficará no Grupo F com Holanda, Japão e Tunísia
- O vencedor do Caminho C no Grupo D com EUA, Paraguai e Austrália
- O vencedor do Caminho D no Grupo A com México, África do Sul e Coreia do Sul
AS PARTIDAS DAS SEMIFINAIS (26 DE MARÇO)
Chave A
Semifinal 1: Itália x Irlanda do Norte, Bergamo
Semifinal 2: País de Gales x Bósnia-Herzegovina, Cardiff
Percurso B
Semifinal 3: Ucrânia x Suécia, Valência
Semifinal 4: Polônia x Albânia, Varsóvia
Percurso C
Semifinal 5: Turquia x Romênia
Semifinal 6: Eslováquia x Kosovo
Percurso D
Semifinal 7: Dinamarca x Macedônia do Norte
Semifinal 8: República Tcheca x República da Irlanda