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Playoffs da Copa do Mundo da UEFA: como funcionam e todos os confrontos programados para as semifinais

Eliminatórias Europeias

Um resumo das partidas que definirão o quadro das fases de grupos do Canadá, México e EUA 2026

Chegamos lá: em cinco dias, saberemos todos os participantes europeus da Copa do Mundo de 2026. Das 16 seleções ainda na disputa, incluindo a Itália, quatro serão as vencedoras dos quatro grupos de quatro equipes que compõem as eliminatórias. Vamos ver como elas funcionam.

  • A COMPOSIÇÃO DOS PLAYOFFS

    Para a Europa, as vagas disponíveis passam de 13 para 16: como as eliminatórias são organizadas em 12 grupos, as vencedoras de cada grupo garantem diretamente a vaga na Copa do Mundo; as demais precisam lutar, na esperança de uma classificação “in extremis”. E é aí que entram em jogo as repescagens.

    As 4 vagas restantes disponíveis para a UEFA são atribuídas por meio de um sistema de repescagem que representa a última chance para quem não conseguiu terminar na liderança do próprio grupo.

    Participam dos playoffs 16 seleções. A composição é a seguinte:

    - as 12 equipes classificadas em segundo lugar nas chaves de qualificação;

    -4 seleções provenientes da Liga das Nações, selecionadas entre as vencedoras ou, de qualquer forma, entre as melhor classificadas das várias ligas que ainda não obtiveram a qualificação direta ou por meio do segundo lugar.

    Entre elas está também a Itália, chamada mais uma vez a disputar tudo em uma partida decisiva.

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  • COMO FUNCIONAM OS PLAYOFFS

    As 16 seleções são divididas em quatro grupos (A, B, C e D), cada um composto por quatro seleções. A distribuição é feita levando em conta o ranking da FIFA e a forma de classificação (eliminatórias ou Liga das Nações), criando quatro faixas:

    - as melhores seleções do ranking;

    - as segundas melhores;

    - as demais equipes classificadas nas fases de grupos;

    - as seleções repescadas da Liga das Nações.

    Por meio do sorteio, são formadas as quatro mini-chaves, cada uma delas com uma vaga na Copa do Mundo em jogo. Cada caminho é uma espécie de torneio de eliminação direta em partida única: para se classificar para a Copa do Mundo, são necessárias, portanto, duas vitórias em duas partidas, no dia 26 de março na semifinal na casa da melhor colocada no ranking e no dia 31 de março na final na casa da vencedora sorteada. Quem perder está fora, sem apelação. Quem vencer conhecerá imediatamente suas adversárias na competição mundial:

    - A vencedora do Caminho A (o da Itália) ficará no Grupo B com Canadá, Catar e Suíça

    - O vencedor do Caminho B ficará no Grupo F com Holanda, Japão e Tunísia

    - O vencedor do Caminho C no Grupo D com EUA, Paraguai e Austrália

    - O vencedor do Caminho D no Grupo A com México, África do Sul e Coreia do Sul

  • AS PARTIDAS DAS SEMIFINAIS (26 DE MARÇO)

    Chave A

    Semifinal 1: Itália x Irlanda do Norte, Bergamo

    Semifinal 2: País de Gales x Bósnia-Herzegovina, Cardiff

    Percurso B

    Semifinal 3: Ucrânia x Suécia, Valência

    Semifinal 4: Polônia x Albânia, Varsóvia

    Percurso C

    Semifinal 5: Turquia x Romênia

    Semifinal 6: Eslováquia x Kosovo

    Percurso D

    Semifinal 7: Dinamarca x Macedônia do Norte

    Semifinal 8: República Tcheca x República da Irlanda