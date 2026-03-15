Pisa x Cagliari, as notas do CM

Os anfitriões jogaram talvez a melhor partida da temporada, mesmo em desvantagem numérica durante grande parte do jogo, demonstrando que ainda há muita vontade de lutar.

Nicolas 6,5: pouco pode fazer em relação ao gol sofrido, mas, no restante, controla bem a partida.

Calabresi 6,5: joga uma partida muito convincente, seguro nos desarmes defensivos, consegue se posicionar bem nos contra-ataques. Precisa sair por lesão no final do primeiro tempo. (A partir do 1º minuto do segundo tempo, Albiol 6: na jogada do gol, deixa-se deslocar um pouco por Pavoletti; no restante, boa entrada em campo.)

Caracciolo 8: partida que ele vai lembrar por muito tempo. Na fase defensiva, é uma verdadeira barreira, mas hoje faz história na carreira — e quem sabe também na temporada atual — na área adversária, onde consegue marcar dois gols de grande personalidade.

Canestrelli 7: excelente partida nas duas fases do jogo. Precioso nas coberturas defensivas.

Leris 7: partida completa. Corre muito, ajudando bem os seus companheiros atrás da linha do meio-campo e oferecendo ótimas jogadas também no campo adversário. (A partir dos 45' do segundo tempo, Toure: sem nota)

Marin: s.v. (a partir dos 16' do 1º tempo, Hoejholt 6,5: boa influência na partida. Seguro nos desarmes, marca presença.)

Aebischer 7: muita força em uma zona do campo de alto risco, especialmente em desvantagem numérica.

Angori 7,5: toca em um número impressionante de bolas, corre e pressiona durante toda a partida. Ótima comunicação com Moreo e bom também nas jogadas de bola parada.

Moreo 8: uma das melhores atuações até agora. Demonstra enorme personalidade, marcando o gol que abre o placar e se mostrando perigoso em outras ocasiões. Sai sob os merecidos aplausos da torcida.

Tramoni 6,5: joga bem em combinação com os companheiros de ataque, tentando também algumas finalizações de fora da área. (A partir dos 27' do segundo tempo, Akinsanmiro 6,5: ajuda bem os companheiros)

Durosinmi 4,5: comete um erro grave no primeiro tempo, deixando sua equipe em desvantagem numérica durante quase toda a partida.

Técnico Hiljemark 7,5: Pisa combativo e bem posicionado em campo, sofre muito pouco mesmo ficando com dez jogadores desde o primeiro tempo. Excelente leitura da partida, com substituições acertadas no momento certo.