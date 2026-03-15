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Pisa x Cagliari, as notas do CM
Programa Internacional de Avaliação de Alunos
Os anfitriões jogaram talvez a melhor partida da temporada, mesmo em desvantagem numérica durante grande parte do jogo, demonstrando que ainda há muita vontade de lutar.
Nicolas 6,5: pouco pode fazer em relação ao gol sofrido, mas, no restante, controla bem a partida.
Calabresi 6,5: joga uma partida muito convincente, seguro nos desarmes defensivos, consegue se posicionar bem nos contra-ataques. Precisa sair por lesão no final do primeiro tempo. (A partir do 1º minuto do segundo tempo, Albiol 6: na jogada do gol, deixa-se deslocar um pouco por Pavoletti; no restante, boa entrada em campo.)
Caracciolo 8: partida que ele vai lembrar por muito tempo. Na fase defensiva, é uma verdadeira barreira, mas hoje faz história na carreira — e quem sabe também na temporada atual — na área adversária, onde consegue marcar dois gols de grande personalidade.
Canestrelli 7: excelente partida nas duas fases do jogo. Precioso nas coberturas defensivas.
Leris 7: partida completa. Corre muito, ajudando bem os seus companheiros atrás da linha do meio-campo e oferecendo ótimas jogadas também no campo adversário. (A partir dos 45' do segundo tempo, Toure: sem nota)
Marin: s.v. (a partir dos 16' do 1º tempo, Hoejholt 6,5: boa influência na partida. Seguro nos desarmes, marca presença.)
Aebischer 7: muita força em uma zona do campo de alto risco, especialmente em desvantagem numérica.
Angori 7,5: toca em um número impressionante de bolas, corre e pressiona durante toda a partida. Ótima comunicação com Moreo e bom também nas jogadas de bola parada.
Moreo 8: uma das melhores atuações até agora. Demonstra enorme personalidade, marcando o gol que abre o placar e se mostrando perigoso em outras ocasiões. Sai sob os merecidos aplausos da torcida.
Tramoni 6,5: joga bem em combinação com os companheiros de ataque, tentando também algumas finalizações de fora da área. (A partir dos 27' do segundo tempo, Akinsanmiro 6,5: ajuda bem os companheiros)
Durosinmi 4,5: comete um erro grave no primeiro tempo, deixando sua equipe em desvantagem numérica durante quase toda a partida.
Técnico Hiljemark 7,5: Pisa combativo e bem posicionado em campo, sofre muito pouco mesmo ficando com dez jogadores desde o primeiro tempo. Excelente leitura da partida, com substituições acertadas no momento certo.
Cagliari
Os visitantes, apesar de jogarem a maior parte da partida com um jogador a mais, nunca conseguem se impor, mas, pelo contrário, correm muito poucos riscos. Assim continua uma série de resultados negativos que, independentemente da classificação, deverão ser analisados a fundo.
Caprile 6: apesar dos gols sofridos, defende outras tantas jogadas perigosas, evitando um placar negativo talvez ainda maior.
Zé Pedro 5,5: não muito convincente hoje, sofreu principalmente com a presença de Moreo. Pouca presença também na fase ofensiva. (a partir dos 31' do segundo tempo, Albarracin: s.v.)
Dossena 5: muita dificuldade em antecipar as bolas altas dos adversários. Nas jogadas de bola parada, está muito desatento.
Mina 5,5: alguns erros de leitura defensiva prejudicam seu desempenho. Substituído para dar mais peso à fase ofensiva. (A partir do 1º minuto do segundo tempo, Zappa 6: boa entrada em campo. Tenta se lançar nos espaços, embora às vezes sem muito apoio.)
Palestra 5: hoje pouco presente na jogada. Além de alguns cruzamentos, de alguém com suas qualidades certamente se espera mais.
Adopo 5,5: não consegue acompanhar bem o ritmo da partida, permanecendo muito contido. (A partir do 1º minuto do segundo tempo, Pavoletti 6,5: entra para dar mais perigo ao ataque e responde com um grande gol. Exemplo para os companheiros.)
Gaetano 5,5: precisa jogar mais recuado devido à presença constante de Moreo, que pressiona bastante na sua zona. (A partir dos 19' do segundo tempo, Mazzitelli 6: se destaca com algumas boas jogadas verticais.)
Sulemana 5: realmente fora de forma e fora do jogo. Nunca entra de verdade na partida, muito afastado na lateral, desperdiça algumas jogadas potencialmente perigosas.
Obert 5: no primeiro tempo nem joga mal, mas no segundo tempo percebe-se que está muito nervoso e frequentemente atrasado nos desarmes. De fato, nos últimos quinze minutos, dá uma entrada em Leris sem nunca tocar na bola e é expulso por duplo cartão amarelo.
Folorunsho 5: para ele também foi um jogo para esquecer. Na defesa, quase nunca consegue fechar como deveria, enquanto no ataque desperdiça demais.
Kilicsoy 5,5: algumas finalizações desequilibradas e pouco mais. (A partir dos 19' do segundo tempo, Trepy 6: entrada em campo, no geral, satisfatória.)
Técnico Pisacane 5,5: apesar da superioridade numérica durante quase toda a partida, não consegue tirar muito proveito de uma equipe que parece ter perdido a concentração necessária e a forma física ideal. Tenta, com as substituições, dar mais peso ao ataque, mas a jogada nunca parece totalmente organizada.