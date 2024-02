Pep Guardiola pode deixar o Manchester City e voltar a ser técnico do Barcelona?

Guardiola estará sempre associado ao Barcelona, ​​mas Joan Laporta não acredita na volta do treinador ao Camp Nou em 2024 como sucessor de Xavi

Os gigantes de La Liga, Barcelona, estão se preparando para iniciar a busca por um novo treinador no verão europeu. A lenda do clube, Xavi, que os conduziu à vitória na competição a época passada, anunciou sua saída devido a desafios de desempenho durante a temporada de 2023/24. Enquanto especulações apontam para diversos candidatos, como José Mourinho e Hansi Flick, Pep Guardiola, vinculado a um contrato na Premier League até 2025, parece uma opção improvável. O presidente Joan Laporta, ao ser questionado sobre a possibilidade de Guardiola retornar, afirmou que o comandante respeita o contrato, mas mantém diálogo frequente com o treinador do Manchester City.