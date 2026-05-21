Pedro transforma frustração da seleção em resposta no campo e reacende debate sobre a Copa do Mundo

Dois dias depois da frustração por não aparecer entre os convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Pedro respondeu da melhor forma possível: dentro de campo. O camisa 9 marcou o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no Maracanã, e garantiu a classificação rubro-negra para o mata-mata da Libertadores.

A atuação do atacante recolocou imediatamente em pauta a discussão sobre sua ausência na lista final de Carlo Ancelotti. Além do gol decisivo, Pedro quase marcou um dos gols mais bonitos da temporada ao tentar uma finalização de cobertura que levantou o Maracanã.

Vivendo mais uma temporada de números altos e protagonismo no Flamengo, o atacante segue como um dos nomes mais debatidos entre os centroavantes brasileiros neste ciclo.