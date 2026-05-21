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Flamengo v Estudiantes - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Pedro transforma frustração da seleção em resposta no campo e reacende debate sobre a Copa do Mundo

Pedro
Brasil
Copa do Mundo
Flamengo
Palmeiras
L. Jardim
Brasileirão

Centroavante decidiu a classificação do Flamengo na Libertadores, dias após ficar fora da lista de Ancelotti para a Copa do Mundo

Dois dias depois da frustração por não aparecer entre os convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Pedro respondeu da melhor forma possível: dentro de campo. O camisa 9 marcou o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no Maracanã, e garantiu a classificação rubro-negra para o mata-mata da Libertadores.

A atuação do atacante recolocou imediatamente em pauta a discussão sobre sua ausência na lista final de Carlo Ancelotti. Além do gol decisivo, Pedro quase marcou um dos gols mais bonitos da temporada ao tentar uma finalização de cobertura que levantou o Maracanã.

Vivendo mais uma temporada de números altos e protagonismo no Flamengo, o atacante segue como um dos nomes mais debatidos entre os centroavantes brasileiros neste ciclo.

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Forte concorrência pela seleção

    A briga pela camisa 9 da seleção brasileira foi uma das mais abertas da era Ancelotti. Pedro disputava espaço com nomes como Matheus Cunha, João Pedro, Endrick, Gabriel Jesus, Richarlison, Kaio Jorge e Igor Jesus.

    Mesmo fora da lista final, o atacante do Flamengo carregava fatores importantes a seu favor. Além da experiência de já ter disputado uma Copa do Mundo, Pedro vive grande fase individual e segue sendo um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro.

    Em 2026, o centroavante soma 17 gols e quatro assistências em 29 partidas pelo Flamengo. No Campeonato Brasileiro, lidera a artilharia com nove gols marcados.

    A regularidade do camisa 9 também chama atenção pelo perfil raro no futebol brasileiro atual: um atacante de área, forte fisicamente, com qualidade técnica refinada e alto poder de definição.

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  • Flamengo v Estudiantes - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Frustração e resposta em campo

    Após decidir a vitória sobre o Estudiantes, Pedro falou pela primeira vez sobre a ausência na convocação de Carlo Ancelotti.

    “Tudo que acontece na minha vida eu tento tirar o lado bom. Claro que estava na expectativa, mas quem foi convocado também mereceu, também fez parte de todo o ciclo. Eu, infelizmente, tive uma lesão quando ia ser chamado, e isso dificultou. Mas fiz minha parte, estou mantendo um bom futebol”, afirmou.

    O atacante também deixou claro que ainda se vê brigando por espaço na seleção para o próximos ciclo.

    “É continuar trabalhando, focar como sempre no Flamengo, continuar o bom futebol e, quem sabe, na próxima estar lá”, completou.

    Pedro buscava sua segunda participação em Copas do Mundo. Em 2022, foi convocado por Tite para o Mundial do Catar e participou da campanha brasileira até a eliminação para a Croácia nas quartas de final.

    Apesar de não ter marcado gols naquele torneio, converteu sua cobrança na disputa de pênaltis diante dos croatas.

  • Flamengo v Estudiantes - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Elogios de Leonardo Jardim

    A ausência de Pedro também foi lamentada publicamente por Leonardo Jardim. Após a classificação rubro-negra na Libertadores, o técnico destacou as características únicas do atacante.

    “Ele é um jogador especial. Acho que não existe hoje no Brasil outro atacante com o repertório técnico dele”, afirmou.

    Jardim ainda comparou Pedro a Dimitar Berbatov, atacante com quem trabalhou no Monaco.

    “Existem jogadores mais rápidos ou mais fortes fisicamente, mas em qualidade técnica e capacidade de definição ele me lembra muito o Berbatov. É uma pena não vê-lo nessa primeira convocação”, completou.

    Internamente, o Flamengo entende que a resposta de Pedro após a convocação reforça ainda mais o peso do atacante dentro do elenco neste momento da temporada.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Duelo decisivo contra o Palmeiras

    A próxima oportunidade para Pedro seguir aumentando a pressão em torno do debate sobre a seleção será justamente em um dos jogos mais pesados do calendário rubro-negro.

    O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado, no Maracanã, em duelo direto na parte de cima do Brasileirão.

    E o retrospecto do camisa 9 diante do rival paulista ajuda a aumentar a expectativa. Pedro já decidiu partidas importantes contra o Palmeiras nos últimos anos e protagonizou alguns dos gols mais marcantes do confronto.

    Na Supercopa do Brasil de 2023, marcou um golaço de calcanhar em Brasília. Em 2025, também foi decisivo na vitória rubro-negra por 3 a 2 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

    O atacante ainda chegou a despertar interesse do Palmeiras em janelas passadas, mas o Flamengo recusou qualquer possibilidade de negociação.

    Agora, depois de transformar a frustração da seleção em combustível dentro de campo, Pedro tenta manter a sequência como principal referência ofensiva do time justamente em mais um jogo grande no Maracanã.