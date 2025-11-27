+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Flamengo v Racing Club - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Por que Pedro é desfalque do Flamengo na final da Libertadores 2025 contra o Palmeiras?

No duelo mais esperado da temporada, o Rubro-Negro se vê sem uma de suas maiores referências e agora busca alternativas para manter o sonho da América de pé

A notícia que o torcedor rubro-negro queria evitar se tornou realidade: Pedro está oficialmente fora da final da Libertadores de 2025. Exames realizados no Rio de Janeiro constataram uma lesão muscular em sua coxa esquerda, o que o tira do jogo decisivo marcado para o dia 29 de novembro, em Lima, contra o Palmeiras, às 18h (horário de Brasília).

Além da lesão na coxa, o centroavante já vinha em recuperação de uma fratura no antebraço direito, sofrida na semifinal contra o Racing. Apesar de uma proteção especial, pensada para permitir que ele jogasse mesmo com o braço lesionado, a nova lesão muscular fechou de vez a possibilidade de sua participação.

Ainda assim, Pedro foi relacionado e viajou com a equipe para o Peru, assim como Gonzalo Plata, expulso na semifinal, e Léo Ortiz, que vem se recuperando de uma lesão e está em transição física. Allan, que trata uma fascite plantar, foi outro que apareceu na lista.

A lesão do centroavante titular do Flamengo, que foi vice-artilheiro e vice-assistente do clube carioca na temporada — apenas atrás de Arrascaeta, líder nas duas estatísticas —, chega em um momento decisivo, no qual o Rubro-Negro disputa com o Palmeiras, além da Libertadores, o título do Campeonato Brasileiro. Agora, cabe a Felipe Luís decidir quem será o substituto do camisa 9 para a final em Lima e para os dois últimos jogos do Brasileirão em 2025.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Flamengo x Palmeiras: o duelo do ano

    A final da Libertadores deste ano coloca frente a frente dois gigantes do futebol brasileiro. E esta talvez seja uma das decisões mais tensas, visando que uma das duas equipes também sairá vitoriosa no Brasileirão 2025, onde o Flamengo agora tem uma larga vantagem. Mas, como foi visto nas semifinais contra a LDU, o Palmeiras de Abel Ferreira gosta de ser o azarão, e chegar na final com um título praticamente garantido do outro lado talvez seja benéfico para a equipe.

    Atualmente, cinco pontos separam Flamengo e Palmeiras na briga pelo título brasileiro, com duas rodadas restantes. Para o Verdão se sagrar campeão, eles tem que ganhar os dois jogos — contra Atlético-MG e Ceará, ambos fora de casa —, enquanto o Rubro-Negro tem que perder os dois jogos — contra Ceará, em casa, e Mirassol, fora. 

    Nas duas partidas que disputaram em 2025, ambas válidas pelo Brasileirão, o Flamengo levou a melhor, com um 2 a 0 em maio deste ano e um 3 a 2 em outubro. No último jogo disputado, Pedro foi essencial na vitória, marcando um gol e dando uma assistência. Outro fato importante é que aquele confronto da 29ª rodada marcou a estreia de Carlos Miguel como goleiro titular do Palmeiras, já que Weverton se lesionou no dia 11 de outubro, em uma partida contra o Juventude, e desde então está fora dos gramados. Ele será o grande desfalque do alviverde paulista na final em Lima.

    • Publicidade
  • Atletico Mineiro v Flamengo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Possíveis substitutos

    Com a certeza da ausência de Pedro na final da Libertadores 2025, o técnico Filipe Luís recorrerá aos jogadores que já vêm sendo preparados para um papel de protagonismo no ataque. E, na última rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira opção ficou clara: Bruno Henrique. Após empatar com o Atlético‑MG nos acréscimos, o atacante marcou o gol que manteve o rubro-negro na liderança e ganhou elogios do treinador. “Eu sempre acreditei nele… está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final”. O camisa 27 também leva vantagem em começar como titular por ter participado dos títulos da Libertadores de 2019 e 2022 ganhados pelo Flamengo, assim como a final de 2021, quando perderam para o próprio Palmeiras.

    Bruno Henrique, portanto, surge como a opção natural para assumir a vaga deixada por Pedro — não apenas pelo gol decisivo contra o Atlético-MG, mas pelo momento de confiança, pela mobilidade e pela experiência em jogos de alta pressão. Além dele, Felipe Luís ainda tem no elenco nomes como Wallace Yan, um talento revelado nas categorias de base; Everton Cebolinha, que pode jogar improvisado como 9; e Juninho, embora este último tenha perdido espaço e confiança recentemente. 

    Resta ao treinador decidir se vai manter uma formação tradicional com centroavante fixo, nomeando Bruno Henrique para a função, ou apostar em um ataque mais móvel e coletivo, valorizando dinamismo e velocidade, e talvez abrindo mão de um 9 de referência. A confiança de Filipe Luís em Bruno Henrique, no entanto, dá pistas de que ele deve ser o escolhido para a decisão.

Brasileirão
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Ceará crest
Ceará
CEA
Brasileirão
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP