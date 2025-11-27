Por que Pedro é desfalque do Flamengo na final da Libertadores 2025 contra o Palmeiras?

A notícia que o torcedor rubro-negro queria evitar se tornou realidade: Pedro está oficialmente fora da final da Libertadores de 2025. Exames realizados no Rio de Janeiro constataram uma lesão muscular em sua coxa esquerda, o que o tira do jogo decisivo marcado para o dia 29 de novembro, em Lima, contra o Palmeiras, às 18h (horário de Brasília).

Além da lesão na coxa, o centroavante já vinha em recuperação de uma fratura no antebraço direito, sofrida na semifinal contra o Racing. Apesar de uma proteção especial, pensada para permitir que ele jogasse mesmo com o braço lesionado, a nova lesão muscular fechou de vez a possibilidade de sua participação.

Ainda assim, Pedro foi relacionado e viajou com a equipe para o Peru, assim como Gonzalo Plata, expulso na semifinal, e Léo Ortiz, que vem se recuperando de uma lesão e está em transição física. Allan, que trata uma fascite plantar, foi outro que apareceu na lista.

A lesão do centroavante titular do Flamengo, que foi vice-artilheiro e vice-assistente do clube carioca na temporada — apenas atrás de Arrascaeta, líder nas duas estatísticas —, chega em um momento decisivo, no qual o Rubro-Negro disputa com o Palmeiras, além da Libertadores, o título do Campeonato Brasileiro. Agora, cabe a Felipe Luís decidir quem será o substituto do camisa 9 para a final em Lima e para os dois últimos jogos do Brasileirão em 2025.