As maiores viradas do Palmeiras de Abel Ferreira em mata-matas

O Palmeiras de Abel Ferreira é uma das versões mais vitoriosas do clube alviverde. Um time que há anos disputa os maiores títulos do futebol brasileiro e sul-americano, e que ficou conhecido por sua consistência e excelência tática. E apesar de ser uma equipe agressiva, que muitas vezes domina a partida com poucos minutos, a resiliência se tornou uma de suas principais características sob o comando do treinador português.

Isso ficou muito claro na noite de 1º de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos. Diante de um Botafogo que liderava o Brasileirão desde a terceira rodada e ainda sustentava seis pontos de vantagem, o Verdão protagonizou uma das viradas mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. Depois de um primeiro tempo desastroso, em que sofreu três gols e parecia entregue, o time voltou do intervalo com outra postura.

Endrick, ainda adolescente, comandou a reação com dois gols que incendiaram a partida, um logo no início do segundo tempo e outro aos 42 minutos, seguidos pelos tentos de Flaco López, aos 44 minutos do segundo tempo, e Murilo, no último minuto dos acréscimos, que selaram o 4 a 3 heroico. A vitória simbolizou o espírito de luta de um elenco acostumado a desafiar probabilidades — e foi o ponto de virada que encaminhou o título nacional daquele ano.

Mesmo não sendo válido por mata-mata, esta vitória do Palmeiras foi uma das mais marcantes da história do clube. E na semifinal da Libertadores de 2025, contra a LDU, o time de Abel conseguiu um feito tão impressionante quanto. Relembre, abaixo, as maiores viradas dos alviverdes em mata-matas sob o comando do técnico português.