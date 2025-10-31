+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
TOPSHOT-FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-LIGAAFP
Joaquim Lira Viana

As maiores viradas do Palmeiras de Abel Ferreira em mata-matas

Confira as maiores "remontadas" do Palmeiras sob o comando do treinador português

O Palmeiras de Abel Ferreira é uma das versões mais vitoriosas do clube alviverde. Um time que há anos disputa os maiores títulos do futebol brasileiro e sul-americano, e que ficou conhecido por sua consistência e excelência tática. E apesar de ser uma equipe agressiva, que muitas vezes domina a partida com poucos minutos, a resiliência se tornou uma de suas principais características sob o comando do treinador português. 

Isso ficou muito claro na noite de 1º de novembro de 2023, no Estádio Nilton Santos. Diante de um Botafogo que liderava o Brasileirão desde a terceira rodada e ainda sustentava seis pontos de vantagem, o Verdão protagonizou uma das viradas mais marcantes da história recente do futebol brasileiro. Depois de um primeiro tempo desastroso, em que sofreu três gols e parecia entregue, o time voltou do intervalo com outra postura. 

Endrick, ainda adolescente, comandou a reação com dois gols que incendiaram a partida, um logo no início do segundo tempo e outro aos 42 minutos, seguidos pelos tentos de Flaco López, aos 44 minutos do segundo tempo, e Murilo, no último minuto dos acréscimos, que selaram o 4 a 3 heroico. A vitória simbolizou o espírito de luta de um elenco acostumado a desafiar probabilidades — e foi o ponto de virada que encaminhou o título nacional daquele ano.

Mesmo não sendo válido por mata-mata, esta vitória do Palmeiras foi uma das mais marcantes da história do clube. E na semifinal da Libertadores de 2025, contra a LDU, o time de Abel conseguiu um feito tão impressionante quanto. Relembre, abaixo, as maiores viradas dos alviverdes em mata-matas sob o comando do técnico português.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-BRAZIL-PALMEIRAS-SAO PAULOAFP

    Palmeiras 5 x 3 São Paulo - Paulistão de 2022

    No Paulistão de 2022, São Paulo e Palmeiras se encontraram na final pela terceira vez na história. Diante de mais de 60 mil torcedores no Morumbi, o São Paulo derrotou o Palmeiras por 3 a 1 no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2022. Os gols tricolores foram marcados por Calleri, duas vezes, e Pablo Maia.

    Já no jogo de volta, com uma vantagem de dois gols a ser quebrada, o Palmeiras foi dominante no Allianz Parque desde o início, construindo uma vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Danilo e Zé Rafael. Logo no começo da etapa final, Raphael Veiga ampliou após bela jogada de Dudu. Artilheiro do time na competição, com sete gols, e autor do único tento alviverde na derrota no Morumbi, Veiga voltou a balançar as redes para marcar o quarto gol e se consagrar como o grande herói da conquista.

    • Publicidade
  • Palmeiras v Ituano - Campeonato Paulista 2023Getty Images Sport

    Palmeiras 5 x 2 Água Santa - Paulistão de 2023

    Após a vitória histórica no ano anterior, o Palmeiras chegou novamente na final do Paulistão em 2023, dessa vez contra o Água Santa, que disputava sua primeira final da primeira divisão do campeonato estadual na história. E o primeiro confronto, jogado na Arena Barueri, começou com surpresa: vitória dos debutantes por 2 a 1, com direito a show do atacante Bruno Mezenga, que marcou duas vezes, enquanto Endrick diminuiu para o Palmeiras.

    No jogo da volta, o resultado foi exatamente o mesmo da partida contra o São Paulo, no Allianz Parque, um ano antes: 4 a 0, com dois gols de Gabriel Menino, um de Endrick e um de Flaco López, levando o Palmeiras ao seu 25º título estadual e o segundo na era Abel Ferreira. 

  • Palmeiras v Santos - Paulistao 2024Getty Images Sport

    Palmeiras 2 x 1 Santos - Paulistão de 2024

    E pelo terceiro ano seguido, o Palmeiras virou na final do Paulistão. Dessa vez a vítima foi o Santos, que começou ganhando por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Otero, que quebrou uma sequência de 20 jogos de invencibilidade do alviverde paulista. No jogo de volta, a história foi outra: 2 a 0 para os palmeirenses, selando o tricampeonato do clube pelo terceiro ano seguido. Os gols da partida foram de Raphael Veiga, de pênalti, e Aníbal Moreno. Este foi também o décimo título da equipe sob o comando de Abel Ferreira, que, na época, estava empatado com Oswaldo Brandão como o técnico com mais taças da história do clube.

  • Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Palmeiras 4 x 3 LDU - Libertadores 2025

    No confronto válido pela ida das semifinais da Libertadores 2025, o Palmeiras perdeu de 3 a 0 da LDU, jogado no La Casa Blanca, em Quito, no Equador. Foi a primeira vez que a equipe alviverde tomou três gols no primeiro tempo de uma partida da Libertadores na história, com direito à Gabriel Villamíl, meio-campista boliviano, sendo o primeiro jogador a marcar dois gols na primeira etapa de uma semifinal da competição desde Bruno Henrique, do Flamengo, em 2021, contra o Barcelona de Guayaquil.

    Poucos acreditavam no Palmeiras para o jogo de volta. Mas em uma noite histórica, dentro do Allianz Parque, os gols de Sosa, Bruno Fuchs e Raphael Veiga (duas vezes) garantiram a maior remontada de uma semifinal da Libertadores.

Copa Libertadores
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Flamengo crest
Flamengo
FLA