Joaquim Lira Viana

Por que o goleiro Weverton é desfalque do Palmeiras na final da Libertadores 2025 contra o Flamengo?

Goleiro do Palmeiras já está há mais de um mês fora dos gramados e ainda não tem perspectiva de volta

Pouco antes do confronto decisivo contra o Grêmio, pela 36ª rodada do Brasileirão 2025, um erro incomum aconteceu. Cerca de uma hora antes do confronto começar, Weverton apareceu entre os relacionados do Palmeiras após 45 dias fora dos gramados. A última partida que havia disputado tinha sido contra o Juventude, no dia 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, quando sofreu uma lesão na mão direita, que depois foi diagnosticada como uma fratura.

Não muito depois, o Palmeiras atualizou as informações de sua escalação e relacionados, afirmando que Weverton na verdade estava fora do confronto. Como apurou a ESPN, o aconteceu foi que o clube errou na hora de preencher a súmula, e que o camisa 21 ainda não está apto para jogo. Ele, inclusive, não realizou testes físicos no vestiário, algo comum para jogadores que estão voltando de lesão e se preparando para entrar em campo.

Após a derrota por 3 a 2 para o Grêmio, fato que dificultou a briga do Palmeiras pelo título do Brasileirão 2025, o time viajou diretamente de Porto Alegre para Lima, onde acontecerá a final da Copa Libertadores de 2025, contra o Flamengo. Para a partida do próximo sábado (29), que começa a partir das 18h (horário de Brasília), Carlos Miguel deve ser o goleiro titular.

    O que disse Weverton sobre sua lesão?

    Em depoimento ao portal oficial do Palmeiras, ainda no mês de outubro, Weverton disse: "Fala, Família Palmeiras. Tudo bem? Bom, infelizmente eu tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus, não foi nada grave, mas mão, para goleiro, sempre é importante. Então, é hora de tratar para recuperar bem e voltar 100%", afirmou.

    "Não vou deixar de ressaltar minha importância e continuar exercendo minha liderança dentro da equipe. Não vou poder atuar, mas sem dúvida nenhuma vou estar no vestiário, no dia-a-dia, para poder passar uma mensagem positiva para todos os meus companheiros

    "Estamos em um momento decisivo da temporada e todo mundo é muito importante. Tenho certeza que aquele que o Abel escolher para jogar vai fazer muito bem, e em breve estarei de volta de novo para fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol

    "Agora, a minha função é poder dar tranquilidade, é poder ajudar de outra forma, com liderança no dia-a-dia e no vestiário. Vou fazer isso com muito orgulho e dedicação para que o Palmeiras continue no seu caminho de vitórias. A gente vem em um momento muito bom e tenho certeza que vamos continuar neste momento

    "Vamos fazer cada um o seu melhor, e eu vou me dedicar muito para poder ajudá-los de outra forma. Em breve estarei de volta para fazer o que eu mais amo, que é vestir essa camisa, estar em campo fazendo defesas. Estamos juntos, um grande abraço e Avanti, Palestra!"

    O retrospecto de Carlos Miguel como titular pelo Palmeiras

    Desde que Weverton se afastou por causa da sua lesão, Carlos Miguel se tornou a opção número um de Abel Ferreira. No Campeonato Brasileiro 2025, o goleiro de 27 anos atuou como titular em oito jogos, no qual o Palmeiras saiu vitorioso em dois, empatou em três e perdeu três, tomando seis gols nesse meio tempo. Na Libertadores, foram dois jogos que ele atuou como titular: o jogo de ida da semifinal contra a LDU, no qual ele tomou três gols, e o de volta, com o Palmeiras saindo triunfante após fazer a maior virada na história das semifinais da competição.

    Curiosamente, a primeira partida de Carlos Miguel como titular foi contra o Flamengo, no confronto da 29ª rodada do Brasileirão, no qual os cariocas levaram a melhor por 3 a 2. Agora, o goleiro terá a chance de buscar um resultado diferente na grande final da Copa Libertadores de 2025.

