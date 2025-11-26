Por que o goleiro Weverton é desfalque do Palmeiras na final da Libertadores 2025 contra o Flamengo?

Pouco antes do confronto decisivo contra o Grêmio, pela 36ª rodada do Brasileirão 2025, um erro incomum aconteceu. Cerca de uma hora antes do confronto começar, Weverton apareceu entre os relacionados do Palmeiras após 45 dias fora dos gramados. A última partida que havia disputado tinha sido contra o Juventude, no dia 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, quando sofreu uma lesão na mão direita, que depois foi diagnosticada como uma fratura.
Não muito depois, o Palmeiras atualizou as informações de sua escalação e relacionados, afirmando que Weverton na verdade estava fora do confronto. Como apurou a ESPN, o aconteceu foi que o clube errou na hora de preencher a súmula, e que o camisa 21 ainda não está apto para jogo. Ele, inclusive, não realizou testes físicos no vestiário, algo comum para jogadores que estão voltando de lesão e se preparando para entrar em campo.
Após a derrota por 3 a 2 para o Grêmio, fato que dificultou a briga do Palmeiras pelo título do Brasileirão 2025, o time viajou diretamente de Porto Alegre para Lima, onde acontecerá a final da Copa Libertadores de 2025, contra o Flamengo. Para a partida do próximo sábado (29), que começa a partir das 18h (horário de Brasília), Carlos Miguel deve ser o goleiro titular.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢