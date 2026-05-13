"Para mim, o clube mais antipático": Max Kruse critica duramente seu ex-clube

Kruse continua: “Faltam exatamente esses jogadores que sabem como funciona a luta contra o rebaixamento. Eu diria isso sem meias palavras. Dá para ver que os pontos não estão aparecendo, mesmo que o desempenho em campo tenha melhorado um pouco nas últimas semanas. Mas isso simplesmente não é suficiente ao longo de 34 rodadas. E mesmo que eu acredite, neste momento, que o VfL Wolfsburg vai se manter na divisão, na minha opinião eles mereceriam ser rebaixados nesta temporada.”

A 34ª rodada da Bundesliga promete puro drama na luta contra o rebaixamento. Tanto o lanterna St. Pauli, quanto o Heidenheim (17º) e o Wolfsburg (16º) chegam à reta final da temporada com o mesmo número de pontos.

Na parte de baixo da tabela, o Heidenheim se manteve vivo graças a uma recuperação fulminante e passou a lanterna para o St. Pauli. Ambas as equipes têm até mesmo o mesmo saldo de gols de -29. O Wolfsburg está três gols à frente.

O que é interessante: o Wolfsburg joga fora de casa contra o St. Pauli na última rodada, enquanto o Heidenheim recebe o 1. FSV Mainz 05. Se o FCH vencer, duas equipes poderão terminar com o mesmo saldo de gols e o mesmo número de pontos.