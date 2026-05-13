Na DAZN, Kruse falou sobre seu ex-clube, que na 34ª rodada da Bundesliga disputa a 16ª posição — que leva ao rebaixamento — junto com o FC St. Pauli e o 1. FC Heidenheim: “No fundo, todo mundo sabe qual é a minha posição em relação ao VfL. Não tenho nenhum problema de princípio com o clube, mas, dos três, o Wolfsburg é o que menos me agrada — se é que posso dizer isso.”
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"Para mim, o clube mais antipático": Max Kruse critica duramente seu ex-clube
Kruse comentou sobre a temporada desastrosa do time da Baixa Saxônia: “Com o orçamento e as possibilidades que o Wolfsburg tem em comparação com os outros dois, no final das contas, a classificação não pode ser a 15ª. Dos três clubes, os Lobos foram os que mais me decepcionaram em termos de futebol. Por isso, na minha opinião, seria lógico que eles fossem rebaixados.”
Kruse, que jogou pelo Wolfsburg na temporada 2015/16 e por onze meses em 2022, continuou: “Há muito dinheiro em jogo, muitas contratações são feitas, mas muitas vezes isso simplesmente não se encaixa. A composição do time não dá certo todos os anos.”
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Kruse: “Pessoas que, em alguns casos, não entendem nada de futebol”
Kruse também vê com olhos críticos a influência da patrocinadora Volkswagen. “A isso se soma o conflito entre a fábrica da VW e o clube, ou melhor, os dirigentes. Há pessoas que querem ter voz ativa nas decisões, mas algumas nem entendem nada de futebol”, afirmou ele. “E quanto mais gente quer dar a volta no volante, mais difícil fica manter o barco no rumo certo. É por isso que, em Wolfsburg, as coisas não andam muito bem há anos.”
Tendo em vista a situação atual, que é bastante complicada, Kruse vê o St. Pauli e o Heidenheim em vantagem, porque lá os jogadores sabem o que está em jogo. “Quando você está na zona de rebaixamento com o VfL Wolfsburg e muitos jogadores do time provavelmente nunca passaram por uma luta contra o rebaixamento na vida, isso não é fácil”, disse Kruse. “No fim das contas, todos sabem que estão em jogo os seus empregos, mas muitos jogadores também sabem que provavelmente não ficariam na segunda divisão, porque não têm contrato para isso. E isso, para falar bem claro, simplesmente não importa para alguns.”
A disputa contra o rebaixamento promete ser cheia de emoção
Kruse continua: “Faltam exatamente esses jogadores que sabem como funciona a luta contra o rebaixamento. Eu diria isso sem meias palavras. Dá para ver que os pontos não estão aparecendo, mesmo que o desempenho em campo tenha melhorado um pouco nas últimas semanas. Mas isso simplesmente não é suficiente ao longo de 34 rodadas. E mesmo que eu acredite, neste momento, que o VfL Wolfsburg vai se manter na divisão, na minha opinião eles mereceriam ser rebaixados nesta temporada.”
A 34ª rodada da Bundesliga promete puro drama na luta contra o rebaixamento. Tanto o lanterna St. Pauli, quanto o Heidenheim (17º) e o Wolfsburg (16º) chegam à reta final da temporada com o mesmo número de pontos.
Na parte de baixo da tabela, o Heidenheim se manteve vivo graças a uma recuperação fulminante e passou a lanterna para o St. Pauli. Ambas as equipes têm até mesmo o mesmo saldo de gols de -29. O Wolfsburg está três gols à frente.
O que é interessante: o Wolfsburg joga fora de casa contra o St. Pauli na última rodada, enquanto o Heidenheim recebe o 1. FSV Mainz 05. Se o FCH vencer, duas equipes poderão terminar com o mesmo saldo de gols e o mesmo número de pontos.
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Bundesliga: Os três últimos colocados da tabela
16 VfL Wolfsburg 33 42:68 -26 26 17 1. FC Heidenheim 1846 33 41:70 -29 26 18 FC St. Pauli 33 28:57 -29 26