Segue-se o áudio do diálogo entre o VAR (Abisso) e o árbitro Doveri:

Árbitro Doveri: “Petto, nada, nada, nada, tudo natural”.

Na sala do VAR, analisam o episódio e, em poucos segundos, confirmam a decisão de Doveri. “Verificação concluída”.

Assim que o jogo é interrompido, os jogadores do Inter dirigem-se imediatamente a Doveri, que afirma: “Já verifiquei, nada!”.

A sala do VAR comenta assim: “Nunca, nunca. Tente tirar tudo. Além disso, está no corpo, então não faz nada”.