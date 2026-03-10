Open Var, Lecce-Cremonese: “Sozza não teve um dia muito feliz”

O ex-árbitro Mauro Tonolini expõe o ponto de vista da AIA (Associação Italiana de Árbitros) no Open Var, na DAZN, sobre os episódios da 28ª rodada da Série A. Entre os jogos mais acirrados em termos de episódios arbitrais está também Lecce x Cremonese 2 a 1, arbitrado por Sozza, com Di Paolo e Fourneau no VAR e AVAR.

Tonolini começa pelo episódio contestado pela Cremonese, um contato entre Sanabria e Gaby Jean. “Tudo bem, tudo bem, não há nada”, diz Sozza ao vivo. Uma versão confirmada também pelo VAR: “Aqui não há nada. Não há nada. Verificação concluída, não há nada”. Tonolini comenta assim: “Nesta situação, temos dois contatos de Gaby Jean em Sanabria: para nós, continua sendo um contato a ser avaliado em campo e não na sala do VAR. O episódio, aliás, surge de uma falta marcada contra Cheddira que não existiu. Depois de um excelente Roma x Juventus, Sozza não teve um dia muito feliz”.

Tonolini continua seu comentário: “Se poderia ter sido pênalti? Há um contato baixo certamente mais intenso do que o alto com o braço. Em nossa opinião, deve permanecer uma avaliação em campo”.