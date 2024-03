Onde assistir a Retrô x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais do Campeonato Pernambucano

Clássico dos Clássicos que vale vaga na final do Pernambucano ocorre neste domingo (17), na Arena Pernambuco; veja como acompanhar na TV e na internet

Náutico e Retrô se enfrentam neste domingo (10), às 16h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em jogo de volta das semifinais do Campeonato Pernambucano. A transmissão ao vivo da decisão por uma vaga na final será realizada pelo Canal GOAT, no Youtube (clique aqui e veja a programação na íntegra).

O Retrô contará com o apoio da sua torcida para tentar reverter o placar como mandante. A equipe entra em campo precisando vencer por, pelo menos, um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Do outro lado, o Náutico -que busca sua sétima final em 14 anos- chega para o confronto de volta com a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo pelo placar de 1 a 0. Patrick Allan marcou o único gol da partida. Além disso, o Timbu vai poder contar com o retorno do atacante Paulo Sérgio, que volta de suspensão. Além dele, Leandro Barcia, recuperado de lesão, pode estar disponível para o confronto. A equipe apresenta, também, a melhor defesa do campeonato, com quatro gols sofridos, sendo que em oito dos 11 jogos, não teve suas redes balançadas.

