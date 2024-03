Onde assistir a Remo x Tuna Luso ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paraense

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Tuna Luso se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 20h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA) na TV aberta e no canal Esporte na Cultura no YouTube (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal da Copa Verde após eliminar o Amazonas por 4 a 3 no placar agregado, o Remo volta as atenções para a disputa da semifinal do Parazão. A equipe garantiu a vaga após eliminar o Santa Rosa por 5 a 0 nas quartas de final. Já na primeira fase, terminou em terceiro lugar, com 14 pontos. Até o momento, soma seis vitórias, dois empates e duas derrotas no estadual.

Do outro lado, o Tuna Luso terminou a primeira fase na vice-liderança, com 16 pontos, quatro a menos que o líder Paysandu. Nas quartas, eliminou o São Francisco nos pênaltis por 4 a 2 e garantiu a classificação para a semi.

