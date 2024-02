Onde assistir a Real Noroeste x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Noroeste, do Espírito Santo, recebe o Cuiabá, do Mato Grosso, na noite desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no José Olimpio da Rocha, em Águia Branca, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view e na internet (veja a programação completa aqui). O Dourado tem a vantagem do empate para se classificar. Quem avançar, terá pela frente Audax-Rio-RJ ou Portuguesa-RJ.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

O time capixaba está na segunda posição do Campeonato Estadual, com 14 pontos conquistados em sete jogos. Em primeiro lugar, está o Rio Branco-ES, que tem dois pontos a mais. O Real Noroeste não é derrotado desde a segunda rodada da competição. São quatro vitórias e três empates.

Mais artigos abaixo

No jogo contra o Porto Vitória, no Campeonato Capixaba, o técnico Duzinho Reis modificou a equipe, incluindo a estreia de Matheus Brandão como goleiro. Para o próximo duelo contra o Cuiabá, é provável que jogadores titulares, como Pedro Pires, Juninho Potiguar e o goleiro Luiz Chaves, retornem. Victor Salvador, recuperado de lesão, deve estar disponível como opção. As ausências serão Bisneto e Piauí, este último ainda se recuperando de lesão.

O Cuiabá, por sua vez, também ocupa o segundo lugar do Campeonato Mato-Grossense, com 18 pontos conquistados em oito jogos. Na liderança, está o União Rondonópolis, que tem 22. Na temporada, o time não foi derrotado, tendo cinco vitórias e três empates.

O assistente permanente do Dourado, Luiz Fernando Iubel, preservou todo o grupo principal durante o triunfo contra a Academia, no último domingo, pelo campeonato Mato-Grossense. A equipe não pode contar com Gabriel, Raylan, Filipe Augusto e Denilson, todos ausentes devido a questões físicas.