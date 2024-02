Onde assistir a Real Madrid x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Dérbi de Madrid acontece neste domingo (4), pela La Liga; veja onde assistir, as prováveis escalações e mais

Mais um clássico à vista na Espanha. O Real Madrid recebe o Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu neste domingo (4), às 17h, pela 23ª rodada de La Liga. A partida terá transmissão ao vivo exclusiva pelo streaming no Star+.

Os Merengues vêm de 15 vitórias e um empate nos últimos 17 jogos, liderando o Campeonato Espanhol. A única derrota foi, justamente, para o rival da capital, embora a partida tenha sido empatada no tempo regulamentar e vencida pelos Colchoneros na prorrogação, por 4 a 2, pela Copa do Rei. Jogando em casa, o Real está invicto desde março do ano passado.

A fase do Atlético também é muito boa. Com cinco vitórias nos últimos cinco jogos - incluindo o jogo da Copa contra os Merengues - estão na terceira colocação de La Liga, com 47 pontos. Jogando como visitante, o Atleti tem uma campanha irregular. Inclusive, a última derrota fora foi contra o Real Madrid, após ter empatado no tempo normal e ter sido derrotado na prorrogação. Histórias parecidas, não é mesmo?

Nos últimos 10 confrontos diretos, o Real venceu cinco vezes e o Atlético três, além de mais dois empates.