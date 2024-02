Onde assistir a Palmeiras x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Supercopa do Brasil

Os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil disputam o título neste domingo (4); veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e São Paulo decidem o título da Supercopa do Brasil neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A final terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na TV Globo, a narração da decisão ficará a cargo de Luis Roberto, acompanhado pelos comentários de Caio Ribeiro e Paulo Nunes. Já no SporTV, Milton Leite estará acompanhado pelos comentaristas Ana Thaís Matos e Grafite.

Atual campeão do Brasileirão, o Palmeiras busca manter o título de campeão da Supercopa do Brasil. Em 2023, o Verdão conquistou a vitória sobre o Flamengo por 4 a 3 e levantou o troféu. Na véspera da decisão deste domingo, os técnicos Abel Ferreira e Carpini trocaram elogios e evitaram qualquer sinal de rivalidade.

"Tenho que ter muito cuidado com aquilo que vou dizer. Ele [Carpini] conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim [houve a ligação], não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero falar muito sobre isso", afirmou Abel.

"Os números do Abel falam por si só. Um cara que admiro, respeito muito o trabalho dele e da sua equipe técnica. Criou-se até uma amizade com a equipe técnica, a gente trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com outras pessoas do corpo técnico", apontou Thiago Carpini.

Do outro lado, o São Paulo, embalado pela vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, volta suas atenções para a participação na Supercopa, marcando sua estreia após a conquista do título inédito da Copa do Brasil em 2023. Na ocasião, o Tricolor venceu o Flamengo com um placar agregado de 2 a 1.

Vale destacar que o confronto entre os clubes marca a primeira decisão nacional entre os clubes na história. Em três finais pelo Paulistão, o Tricolor saiu vitorioso em 1992 e 2021, enquanto o Verdão conquistou o título em 2022.