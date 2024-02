Premiação da Supercopa do Brasil 2024: quanto ganha o campeão do jogo entre São Paulo e Palmeiras

Jogo vale mais do que apenas o troféu e a rivalidade do Choque-Rei; confira o que esperar da premiação do campeonato

A decisão da Supercopa do Brasil de 2024 promete ser, mais uma vez, uma edição histórica. Palmeiras e São Paulo, os campeões das duas maiores competições nacionais do ano anterior, se enfrentam valendo o troféu, a honra, e, além de tudo, uma premiação bem açucarada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Alviverde levou o Campeonato Brasileiro de 2023, enquanto o Tricolor ganhou, de forma inédita, a Copa do Brasil. Na edição anterior da Supercopa, o time de Abel Ferreira - também campeão brasileiro em 2022 - saiu vitorioso, após vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo, campeão da copa nacional. Para este ano, o torneio terá diversas mudanças, que envolvem desde o nome da disputa até o aumento no valor que os dois clubes receberão. A GOAL te apresenta o que você precisa entender sobre a premiação da Supercopa Rei e muito mais detalhes. Confira!