Onde assistir a Grêmio x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), no Estádio Airton Ferreira da Silva; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Airton Ferreira da Silva, em El Dourado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo no canal Grêmio FBPA no YouTube (veja a programação completa).

Depois de estrear com derrota para o Corinthians por 3 a 0, o Grêmio buscou a recuperação e chega embalado com duas vitórias consecutivas (sobre o Botafogo por 2 a 0 e o Fluminense por 2 a 0). No momento, ocupa a quarta posição, com seis pontos.

Do outro lado, o Palmeiras ocupa a 11ª posição, com quatro pontos. A equipe vem de derrota para o Botafogo por 2 a 0. Anteriormente, empatou com o RB Bragantino por 2 a 2 e venceu o Flamengo por 3 a 2.

