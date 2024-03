Onde assistir a CRB x Athletic ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Duelo vale vaga na terceira fase da maior competição de mata-mata do país; veja os detalhes e onde assistir

CRB e Athletic se enfrentam nesta terça-feira (12), às 19h (horário de Brasília), em duelo decisivo pela segunda fase da Copa do Brasil 2024. O jogo será no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, e será resolvido nos pênaltis em caso de empate no tempo normal. A transmissão ao vivo é por conta do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, pelo pay-per-view (acesse aqui a programação completa dos jogos).

Mandante para este duelo da Copa, a equipe alagoana se classificou na primeira fase após empatar fora de casa em 0 a 0 com o Rio Branco-AC e a regra prevalecer ao visitante. Brigando por vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste e na semifinal do Campeonato Alagoano, a equipe venceu apenas um de seus últimos cinco jogos, embora permaneça cobiçando conquistas, e precisa de uma vitória para avançar na Copa do Brasil.

Já o clube mineiro venceu seu duelo jogando em casa na primeira fase em vitória por 1 a 0 sobre o Volta Redonda. Na semifinal do Troféu Inconfidência, a equipe ficou em segundo lugar de seu grupo no Campeonato Mineiro e quase se classificou para as fases finais. O time vem de uma boa sequência, com quatro vitórias, um empate e uma derrota nos últimos seis jogos.

